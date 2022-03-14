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42 минуты назад

ЦБ изменит порядок установления курсов доллара и евро к рублю

Лера Букина

Центробанк принял решение продлить временной диапазон для расчета официального курса доллара к рублю, используя данные Московской биржи о средневзвешенном курсе в сделках, заключенных с 10.00 до 16.30 мск. Это следует из сообщения ЦБ. Также он намерен упростить порядок установления курса европейской валюты к рублю.

ЦБ изменит порядок расчета официальных курсов валют
Фото: ReutersReuters

«Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю. Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования», — сказано в заявлении регулятора.

Банк России будет устанавливать официальный курс доллара, ориентируясь на данные Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 мск. Раньше период расчета составлял с 10.00 до 11.30 мск.

«Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов», — указано в сообщении.

Ранее Банк России установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. В частности, речь идет о запрете на снятие свыше $10 тысяч с валютных вкладов. Позволяется снимать и больше средств, но остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи.

Экономика,Банк России,Московская биржа,
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