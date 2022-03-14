В ЕС оценили первые санкции против России

«Мы должны продолжать наше давление, чтобы изменить баланс сил. У нас есть в запасе и другие дополнительные санкции», — рассказал он.

Мишель не уточнил, какие меры будут включать в себя новые санкции. При этом он отметил, что ЕС удавалось застать Москву врасплох, и объединение надеется продолжить эту политику.

«Мы решили, что национальные вопросы, такие как энергетика и оборона, будут рассматриваться в духе европейского суверенитета», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва не будет просить Европу и США об отмене санкций. По его словам, санкции принимали «США и их сателлиты», чья цель — надавить на Россию и поставить в очень трудное положение экономику страны и простых россиян.