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1 час назад

В ЕС оценили первые санкции против России

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Первая часть санкций Европейского союза (ЕС) против России была подготовлена с минимальным ущербом для стран-членов объединения. Так оценил ограничения председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

В ЕС оценили первые санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Евросовета заявил, что ЕС готовы вводить новые антироссийские санкции.

«Мы должны продолжать наше давление, чтобы изменить баланс сил. У нас есть в запасе и другие дополнительные санкции», — рассказал он.

Мишель не уточнил, какие меры будут включать в себя новые санкции. При этом он отметил, что ЕС удавалось застать Москву врасплох, и объединение надеется продолжить эту политику.

«Мы решили, что национальные вопросы, такие как энергетика и оборона, будут рассматриваться в духе европейского суверенитета», — добавил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва не будет просить Европу и США об отмене санкций. По его словам, санкции принимали «США и их сателлиты», чья цель — надавить на Россию и поставить в очень трудное положение экономику страны и простых россиян.

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