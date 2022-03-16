В Госдуме рассказали о готовящемся обходе SWIFT

Россия и Китай разрабатывают механизм, как обойтись без глобальной системы SWIFT при совершении финансовых операций. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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По его словам, стороны работают над созданием прямой связи в рамках национальных систем передачи финансовых сообщений. Это позволит снять риски, связанные с обслуживанием экономического оборота

И тема, связанная с блокчейном, также будет активно развиваться, считает парламентарий.

"Цифровой рубль, цифровой юань и обслуживание оборота с помощью этих валют - также дело более близкого будущего, нежели чем это представлялось несколько месяцев назад", - добавил Аксаков.