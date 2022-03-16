В Госдуме рассказали о готовящемся обходе SWIFT

Россия и Китай разрабатывают механизм, как обойтись без глобальной системы SWIFT при совершении финансовых операций. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, стороны работают над созданием прямой связи в рамках национальных систем передачи финансовых сообщений. Это позволит снять риски, связанные с обслуживанием экономического оборота
И тема, связанная с блокчейном, также будет активно развиваться, считает парламентарий.
"Цифровой рубль, цифровой юань и обслуживание оборота с помощью этих валют - также дело более близкого будущего, нежели чем это представлялось несколько месяцев назад", - добавил Аксаков.
Напомним, что SWIFT - межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч финорганизаций почти во всех странах мира.