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45 минут назад

В Госдуме рассказали о готовящемся обходе SWIFT

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 3

Россия и Китай разрабатывают механизм, как обойтись без глобальной системы SWIFT при совершении финансовых операций. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Госдуме рассказали о готовящемся обходе SWIFT
Фото: ReutersReuters

По его словам, стороны работают над созданием прямой связи в рамках национальных систем передачи финансовых сообщений. Это позволит снять риски, связанные с обслуживанием экономического оборота

И тема, связанная с блокчейном, также будет активно развиваться, считает парламентарий.

"Цифровой рубль, цифровой юань и обслуживание оборота с помощью этих валют - также дело более близкого будущего, нежели чем это представлялось несколько месяцев назад", - добавил Аксаков.

Напомним, что SWIFT - межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч финорганизаций почти во всех странах мира.

Экономика,ЕАЭС,Анатолий Аксаков,Госдума,
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