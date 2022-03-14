Белоруссия и Россия договорились о взаиморасчетах в рублях

Мы приняли решение отвязаться от доллара во всех наших энергетических расчетах. Естественное решение в силу известных обстоятельств нет никакого смысла больше привязываться к некоей третьей валюте. Мы давно об этом говорили и наконец, не было бы счастья, да несчастье помогло, - отметил Головченко.