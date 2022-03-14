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21 минуту назад

Белоруссия и Россия договорились о взаиморасчетах в рублях

News.ruNews.ru

Россия и Белоруссия во взаиморасчетах за энергоресурсы намерены отказаться от доллара, приводит КP.RU заявление премьер-министра Белоруссии Романа Головченко по результатам переговоров с главой Кабмина России Михаилом Мишустиным. По его словам, все сделки будут осуществляться в российских рублях.

Белоруссия и Россия договорились о взаиморасчетах в рублях
Фото: ТАССТАСС

Мы приняли решение отвязаться от доллара во всех наших энергетических расчетах. Естественное решение в силу известных обстоятельств нет никакого смысла больше привязываться к некоей третьей валюте. Мы давно об этом говорили и наконец, не было бы счастья, да несчастье помогло, - отметил Головченко.

Он добавил, что была достигнута договоренность по реструктуризации и рассрочке российских государственных кредитов Белоруссии и о переводе расчетов с иностранной валюты в российский рубль. По его словам, Россия также вводит режим наибольшего благоприятствования для белорусских предприятий.

Накануне, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что американская валюта теряет свой статус универсальной из-за санкций против России. По его мнению из-за них сокращается участие доллара в глобальном рынке.

Экономика,Роман Головченко,Геворг Мирзаян,Михаил Мишустин,Финансовый университет,
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