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50 минут назад

В России исключили риск появления дефицита продуктов

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 6

В России нет риска появления дефицита продуктов из-за западных санкций, Москва расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В России исключили риск появления дефицита продуктов
Фото: ТАССТАСС

Абрамченко заявила, что «никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет, мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России.

«Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками», – отметила Абрамченко.

Например, за последние полтора месяца Россельхознадзор выдал разрешения на ввоз в Россию продукции свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и добавок, рыбной продукции и племенного материала, а также инкубационного яйца.

«Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя», – заключила вице-премьер.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заверил в готовности к импортозамещению строительной отрасли. Также сообщалось, что компании России оказались способны заместить импорт медизделий.

Экономика,Виктория Абрамченко,Марат Хуснуллин,Россельхознадзор,ЕС,
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