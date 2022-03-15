В России исключили риск появления дефицита продуктов

В России нет риска появления дефицита продуктов из-за западных санкций, Москва расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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Абрамченко заявила, что «никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет, мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России.

«Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками», – отметила Абрамченко.

Например, за последние полтора месяца Россельхознадзор выдал разрешения на ввоз в Россию продукции свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и добавок, рыбной продукции и племенного материала, а также инкубационного яйца.

«Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя», – заключила вице-премьер.