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1 час назад

Песков не согласен с мнением Псаки, что США "сокрушили экономику РФ"

ТАССТАССиещё 4

Заявления о якобы разрушенной российской экономике не отражают реальность, трудности действительно есть, но "нет худа без добра". Такое мнение высказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США и их союзники путем санкций якобы "полностью сокрушили" экономику РФ.

"Так нельзя сказать", - подчеркнул Песков.

Он признал, что "экономика России переживает трудности", но добавил, что это одновременно является "и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств и так далее".

Евросоюз ввел новые санкции против России

"У нас есть хорошая пословица: "Нет худа без добра". Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах", - заключил представитель Кремля.

Экономика,Видео,Дмитрий Песков,ЕС,
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