Заявления о якобы разрушенной российской экономике не отражают реальность, трудности действительно есть, но "нет худа без добра". Такое мнение высказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США и их союзники путем санкций якобы "полностью сокрушили" экономику РФ.

"Так нельзя сказать", - подчеркнул Песков.

Он признал, что "экономика России переживает трудности", но добавил, что это одновременно является "и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств и так далее".