Британия запретила экспорт предметов роскоши в Россию

Великобритания запрещает экспорт предметов роскоши в Россию и вводит новые 35-процентные пошлины на российский импорт, включая водку, металлы и другие товары. Об этом сообщает Reuters.

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«Наши новые тарифы еще больше изолируют российскую экономику от мировой торговли, гарантируя, что она не получит выгоды от основанной на правилах международной системы, которую не уважает», - заявил министр финансов Риши Сунак.

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Reuters отмечает, что новые меры затронут российский импорт на сумму в 1,2 миллиарда долларов.

Список предметов роскоши, запрещенных к поставкам в РФ, уточнят позже. В британском правительстве заявили, что в него, вероятно, войдет «модная одежда высокого класса», произведения искусства и элитные автомобили.

В правительстве заявили, что товары, на которые распространится дополнительная пошлина, выбраны с точки зрения минимизации воздействия на Великобританию и максимального воздействия на российскую экономику.

Среди этих товаров - железо, сталь, удобрения, древесина, шины, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, остатки/пищевые отходы, напитки, спирт и уксус, стекло и посуда, злаки, семена масличных культур, бумага и картон, машинное оборудование, произведения искусства, антиквариат, меховые шкуры и искусственный мех, корабли и белая рыба.

Экспорт предметов роскоши в Россию первыми запретили США на фоне украинского кризиса. В список запрещенных к экспорту товаров вошли около 570 позиций, в том числе алкоголь (ром, виски, бурбон, шампанское и другие), некоторые табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха, некоторые предметы одежды и обуви, произведения искусства, ювелирные изделия, автомобили (в том числе электромобили) и мотоциклы.

Также США ввели запрет на импорт российской водки и других алкогольных напитков, морепродуктов и алмазов (за исключением технических). В Белом доме заявили, что это лишит Россию миллиарда долларов доходов.