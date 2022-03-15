Британия запретила экспорт предметов роскоши в Россию

Великобритания запрещает экспорт предметов роскоши в Россию и вводит новые 35-процентные пошлины на российский импорт, включая водку, металлы и другие товары. Об этом сообщает Reuters.
«Наши новые тарифы еще больше изолируют российскую экономику от мировой торговли, гарантируя, что она не получит выгоды от основанной на правилах международной системы, которую не уважает», - заявил министр финансов Риши Сунак.
Reuters отмечает, что новые меры затронут российский импорт на сумму в 1,2 миллиарда долларов.
Список предметов роскоши, запрещенных к поставкам в РФ, уточнят позже. В британском правительстве заявили, что в него, вероятно, войдет «модная одежда высокого класса», произведения искусства и элитные автомобили.
В правительстве заявили, что товары, на которые распространится дополнительная пошлина, выбраны с точки зрения минимизации воздействия на Великобританию и максимального воздействия на российскую экономику.
Среди этих товаров - железо, сталь, удобрения, древесина, шины, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, остатки/пищевые отходы, напитки, спирт и уксус, стекло и посуда, злаки, семена масличных культур, бумага и картон, машинное оборудование, произведения искусства, антиквариат, меховые шкуры и искусственный мех, корабли и белая рыба.
Экспорт предметов роскоши в Россию первыми запретили США на фоне украинского кризиса. В список запрещенных к экспорту товаров вошли около 570 позиций, в том числе алкоголь (ром, виски, бурбон, шампанское и другие), некоторые табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха, некоторые предметы одежды и обуви, произведения искусства, ювелирные изделия, автомобили (в том числе электромобили) и мотоциклы.
Также США ввели запрет на импорт российской водки и других алкогольных напитков, морепродуктов и алмазов (за исключением технических). В Белом доме заявили, что это лишит Россию миллиарда долларов доходов.
Вслед за США ЕС заявил об аналогичных ограничениях. Четвертый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на торговлю железом, сталью и предметами роскоши.