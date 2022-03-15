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45 минут назад

Песков ответил Псаки на слова о «сокрушенной» экономике России

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением Джен Псаки о «сокрушенной» экономике России, однако признал, что трудности есть. Об этом сообщает ТАСС.

Песков ответил на слова Псаки о разрушенной экономике РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что США и их союзники путем санкций «полностью сокрушили» экономику РФ.

По словам Пескова, российская экономика действительно сейчас «переживает трудности», однако Москва рассматривает эти ограничения как «возможность для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств и так далее».

«У нас есть хорошая пословица: "Нет худа без добра". Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах», - сказал представитель Кремля.

Ранее Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, а также запрет экспорта предметов роскоши, элитных автомобилей, украшений и другое. В ЕС считают, что этим они нанесут максимальный урон по российским элитам, в особенности приближенным к Кремлю.

Евросоюз ввел новые санкции против России

Экономика,Видео,Дмитрий Песков,ЕС,
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