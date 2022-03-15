Песков ответил на слова Псаки о разрушенной экономике РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением Джен Псаки о «сокрушенной» экономике России, однако признал, что трудности есть. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что США и их союзники путем санкций «полностью сокрушили» экономику РФ.

По словам Пескова, российская экономика действительно сейчас «переживает трудности», однако Москва рассматривает эти ограничения как «возможность для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств и так далее».

«У нас есть хорошая пословица: "Нет худа без добра". Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах», - сказал представитель Кремля.