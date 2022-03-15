Четвертый пакет санкций: какие ограничения ввел ЕС против РФ

Евросоюз официально утвердил четвертый пакет санкций против России, который включает в себя экономические и персональные ограничительные меры. Так, ЕС ограничил импорт стали и железа из России, инвестиции в энергетический сектор страны, экспорт предметов роскоши в РФ, а также ввел санкции против российских бизнесменов, журналистов и компаний.

Список подпавших под санкции физических и юридических лиц будет опубликован позже в Официальном журнале сообщества, после чего они вступят в силу, сообщили во вторник в Совете ЕС.

"Этот четвертый пакет санкций является еще одним серьезным ударом по экономической и логистической базе, на которую Россия опирается при осуществлении вторжения на Украину. Цель санкций состоит в том, чтобы президент [России Владимир] Путин прекратил эту войну", - цитирует Совет ЕС главу дипломатии Жозепа Борреля.

Сталь, железо, роскошь и энергетика

Как говорится в заявлении Совета ЕС, новые санкции Евросоюза против России включают ограничение импорта стали и железа, инвестиций в нефтяной и энергетический сектора страны, а также экспорт предметов роскоши в Россию.

"Совет ЕС запретил новые инвестиции в российский энергетический сектор, а также ввел всеобъемлющие ограничения на экспорт оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли, дополнительные торговые ограничения в отношении железа и стали, а также предметов роскоши", - отмечается в нем.

Под предметами роскоши, как поясняет Еврокомиссия, подразумеваются, в частности, дорогие машины и ювелирные изделия.

Еврокомиссия считает, что ограничение импорта стали из России может привести к потере РФ дохода в €3,3 млрд.

Еврокомиссия также пояснила, что "запрет на новые инвестиции в российском энергетическом секторе предполагает исключения для гражданской ядерно-энергетической отрасли и транспортировки определенных энергетических продуктов в ЕС".

Кредитные рейтинги и ВТО

Евросоюз также запретил все сделки с определенными государственными предприятиями и любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с Россией. "Совет ЕС решил запретить все операции с определенными государственными предприятиями, предоставление любых услуг по оценке кредитоспособности, а также доступ к любым услугам, связанным с деятельностью по оценке кредитоспособности, любому российскому физическому или юридическому лицу", - говорится в документе.

Кроме того, ЕС и другие члены Всемирной торговой организации (ВТО) договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС. "Это приостановит значительные преимущества, которыми Россия пользуется как член ВТО. Такие действия против России защищают основные интересы безопасности ЕС и его партнеров в свете неспровоцированной, преднамеренной и неоправданной агрессии России против Украины при содействии Белоруссии", - утверждается в заявлении. Кроме того, ЕС считает, что процесс вступления Белоруссии в ВТО должен быть приостановлен.

Персональные санкции

Евросоюз расширил черный список по России, включив в него бизнесменов, журналистов и компании страны.

"Кроме того, совет принял решение ввести санкции против ключевых олигархов, лоббистов и пропагандистов, продвигающих кремлевское изложение ситуации на Украине, а также ключевых компаний в авиационной, военной, судостроительной и машиностроительной отраслях", - отмечается в нем.

Список физических и юридических лиц, против которых введены санкции, появится позже в Официальном журнале ЕС. В настоящее время в черном списке по России находится более 600 человек и компаний.

Военная операция РФ

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Великобритания расширила санкции против РФ, введя новые ограничения против более чем 350 российских физических и юридических лиц.

Кроме того, Лондон замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, им также запрещен въезд в страну.

Евросоюз решил ввести новые санкции против российских нефтегигантов — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти», пишет ТАСС со ссылкой на Reuters. Блок намерен заморозить инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, однако продолжит закупки топлива у отечественных компаний.

Один из европейских чиновников сообщил Reuters, что новые ограничения предполагают, что всем компаниям из ЕС запретят инвестиции и другие переводы финансовых ресурсов в адрес трех российских нефтяных предприятий. По словам источника, несколько европейских стран попросили сделать исключения и позволить компаниям на территории блока оплачивать счета, выставленные «Роснефтью», «Транснефтью» и «Газпромнефтью» и продолжать закупки нефти.

Запросы, направленные рядом государств, заставили ЕС пересмотреть санкции и отложить их принятие. Изначально документы планировали утвердить 13 марта, однако в них пришлось внести изменения. Источник сообщил, что обновленные условия санкций позволяют европейским компаниям закупать нефть у вышеперечисленных российских предприятий. Обсудить и одобрить измененный документ чиновники ЕС должны 14 марта.

О планах запретить инвестиции в энергетический сектор России 11 заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, несколько западные стран объявили об отказе от закупок российской нефти. Первой импорт топлива из России решила запретить Канада — об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил 1 марта. Неделей позже об отказе от российской нефти заявили США.

Невозможно, чтобы санкции, введённые против России, имели немедленный эффект, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова приводит турецкий телеканал NTV. Целью санкций Боррель назвал нанесение российской экономике серьёзного ущерба для того, чтобы страна не смогла продолжать военную операцию на территории Украины.

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Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект, — сказал он.

В течение последних недель Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России в ответ на решение президента страны Владимира Путина о начале военной операции на Украине. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти банки смогут функционировать без ограничений.

Еврокомиссия (ЕК) к саммиту ЕС, который пройдет в середине мая, намерена представить предложения по отказу от российских газа, нефти и угля к 2027 году. Об этом заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита Евросоюза в Версале.

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"К середине мая мы выступим с предложением по отказу от российских газа, нефти и угля к 2027 году. К середине мая ЕК также представит возможности по оптимизации рынка электроэнергии для лучшего обеспечения зеленого перехода", - отметила глава Еврокомиссии.

Она также добавила, что ЕС намерен масштабно инвестировать в возобновляемые источники, чтобы избавиться от зависимости от газа из РФ.

"Наш долг - обеспечить надежные, безопасные и доступные поставки энергии европейским потребителям. В среднесрочной перспективе это означает необходимость избавиться от нашей зависимости от российского газа, диверсифицируя поставки и масштабно инвестируя в возобновляемые источники, <...> которые являются стратегическим вкладом в нашу безопасность и независимость", - сказала фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, Евросоюзу будет сложно отказаться от российского газа, это потребует усилий всех граждан сообщества. "Да, это будет сложно, но это возможно. Это потребует усилий каждого европейца", - сказала она, подчеркнув, что "разумное потребление энергии гражданами ЕС" приблизит союз к цели по отказу от российского газа.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что комиссия создаст специальную рабочую группу, ответственную за наполнение газом европейских ПХГ, и выступит с предложением держать их заполняемость на уровне выше 90% к 1 октября ежегодно. "Мы должны быть готовы к следующей зиме. Для этого мы создали рабочую группу, которая разработает план по заполнению ПХГ на следующую зиму и будет также заниматься координацией. <...> ЕК выступит с предложением заполнять ПХГ в Европе как минимум на 90% к 1 октября ежегодно", - отметила глава Еврокомиссии.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира. Он добавил, что страны Запада "призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас [РФ], как на причину ухудшения положения у них".

Венгрия не будет следовать примеру США и вводить запрет на импорт российской нефти и газа, сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан в видеообращении, размещенном на его официальной странице в Facebook.

Он подчеркнул, что уже довел позицию венгерского правительства до сведения своих европейских коллег. Орбан объяснил, что такие санкции будут непосильным бременем для Венгрии, поэтому о присоединении к ним не может быть и речи.

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"Нам по-прежнему нужны газ и нефть, которые поступают из России", – сказал Орбан.

По словам премьера, на этой неделе по всей Европе шла большая дипломатическая работа. Он отметил, что главные усилия должны быть направлены на достижение мира на Украине, однако нельзя забывать и о последствиях антироссийских санкций для европейской экономики.

Орбан напомнил, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа поступает из России, 85% венгерских домохозяйств используют газ, а топливо в стране производится из нефти, 64% которой также поставляет Россия.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. Законопроект также предусматривает призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок РФ и приостановке ее членства в организации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого США и Евросоюз ввели в отношении России целый ряд санкций. В частности, Вашингтон принял меры, которые затрагивают энергетическую отрасль российской экономики. Так, вводится экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Кроме того, ведутся разговоры об ограничении импорта нефти из РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, последнее может ударить по всему мировому энергетическому рынку. В Европарламенте между тем уверены, что отказ от российского газа станет катастрофой для Евросоюза.

Санкции против России сильнее повлияют на мировую экономику, чем ситуация на Украине. Об этом заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас во время онлайн-конференции, которую организовала газета The Washington Post. По мнению Мэлпаса, сама военная операция нанесёт краткосрочное воздействие на глобальный ВВП, а вот ограничения будут ещё долго влиять на благосостояние россиян.

Президент ВБ полагает, что страны смогут в течение года приспособиться к новым реалиям — отказаться от прекращения поставок российских энергоресурсов и сельскохозяйственной продукции из РФ и Украины.

Мэлпас подчеркнул, что на мировой рост цен влияют не только нарушение логистических связей и санкционные ограничения, но и общая паника на рынке. Люди скупают топливо и продовольствие, из-за этого возникает дефицит, уточнил экономист.

По прогнозам Мэлпаса, из-за жёстких ограничений рубль ждёт сильная девальвация. Однако, пока российские военные находятся на Украине, ВБ не сможет оказывать России какую-либо помощь, заключил он.

Ранее в аппарате бизнес-омбудсмена России Бориса Титова по итогам исследования «Оценка бизнесом текущего положения компаний и влияния санкций» сообщили, что новые санкции затронули 84,1% российских компаний, в то время как волна санкций после 2014 года повлияла лишь на 26,4% компаний. Основная проблема сейчас — рост закупочных цен.

Вводимые коллективным Западом во главе с США антироссийские санкции направлены против простых граждан РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

"У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право и которые являются воплощением несправедливости и двойных стандартов", - указал Лавров.

По его словам, эти нелегитимные односторонние рестрикции направлены, прежде всего, против рядовых граждан.

В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что эти самые санкции не помешают России и Ирану развивать экономическое сотрудничество. Как отметил министр, на переговорах этой теме было уделено большое внимание.

"Констатировали устойчивый рост товарооборота, несмотря на сохраняющиеся нелегитимные санкции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции", - сообщил Лавров.

По его словам, стороны договорились не останавливаться на достигнутом и наращивать деловые связи, в том числе способствовать повышению их качества, включая межрегиональный уровень.

"Никакие нелегитимные санкции не помешают нашему поступательному движение вперед", - подчеркнул глава МИД.

Как заявил Лавров, Москва выступает за скорейшее восстановление СВПД и отмену американских санкций против Ирана. "Мы ждем возвращения Соединенных Штатов в правовое поле этой сделки, ждем отмены незаконных санкций, которые ввели США и которые больно бьют не только по иранскому народу, но и по целому ряду других стран", - отметил министр.

Российская экономика переживает трудности, которые являются возможностью для развития, заявил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Экономика России переживает трудности, но любые трудности являются возможностью для развития, налаживания производств, поэтому нет худа без добра. Мы пытаемся трудности использовать в наших интересах», — сказал представитель Кремля, комментируя слова официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США «полностью сокрушили» российскую экономику.

Ранее Псаки заявила, что Соединенные Штаты и их союзники с помощью экономических санкций, которые были введены ими из-за ситуации на Украине, полностью уничтожили экономику России. Она также отметила, что Вашингтон предоставил Украине военную и гуманитарную помощь, поэтому, по словам Псаки, «они могут сопротивляться намного дольше, чем рассчитывало российское руководство».

11 марта президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты и их союзники, которые представляют «половину мировой экономики», собираются выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией. По его словам, это «станет еще одним сокрушительным ударом для российской экономики», которая уже очень сильно пострадала от американских санкций.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал санкционную политику Запада.

В беседе с ФАН сенатор заявил, что Россия не только научилась жить в условиях внешнего давления, но и способна принимать встречные меры.

«Хотел бы сказать, что сейчас мы готовим пакет ответных санкций», — отметил Джабаров.

Как добавил сенатор, нужно не ждать отмены ограничительных мер, а развиваться в тех сферах, на которые распространяются наложенные Западом запреты.

«Я думаю, что рано или поздно мы всё преодолеем», — заключил он.