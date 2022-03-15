МВФ предупредил о глубокой рецессии в Европе

Антироссийские санкции грозят Европе глубокой рецессией, говорится в аналитике, опубликованной в блоге Международного валютного фонда (МВФ).

«Беспрецедентные санкции против России нанесут вред экономическому сотрудничеству и торговле в Европе, что обязательно приведет к глубокой рецессии там», - цитирует РИА «Новости» мнение аналитиков МВФ.

Восточную Европу ожидают нарушение цепочек поставок и денежных переводов, а также огромный поток беженцев. В других странах Европы замедлится рост экономики и ускорится инфляция, будут расти цены на еду и энергоносители и снижаться спрос.

«Снижение деловой уверенности и усиление неопределенности инвесторов будут оказывать давление на цены активов, ужесточая финансовые условия и потенциально стимулируя отток капитала с развивающихся рынков», - добавляют аналитики.

В МВФ отмечают, что на фоне украинского кризиса инфляция в США уже достигла максимума за четыре десятилетия.

«Цены могут продолжить расти, поскольку федеральная резервная система начитает повышать процентные ставки», - говорится в сообщении.