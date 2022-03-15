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32 минуты назад

МВФ предупредил о глубокой рецессии в Европе

Вероника Полынина

Антироссийские санкции грозят Европе глубокой рецессией, говорится в аналитике, опубликованной в блоге Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ предупредил о глубокой рецессии в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Беспрецедентные санкции против России нанесут вред экономическому сотрудничеству и торговле в Европе, что обязательно приведет к глубокой рецессии там», - цитирует РИА «Новости» мнение аналитиков МВФ.

Восточную Европу ожидают нарушение цепочек поставок и денежных переводов, а также огромный поток беженцев. В других странах Европы замедлится рост экономики и ускорится инфляция, будут расти цены на еду и энергоносители и снижаться спрос.

«Снижение деловой уверенности и усиление неопределенности инвесторов будут оказывать давление на цены активов, ужесточая финансовые условия и потенциально стимулируя отток капитала с развивающихся рынков», - добавляют аналитики.

В МВФ отмечают, что на фоне украинского кризиса инфляция в США уже достигла максимума за четыре десятилетия.

«Цены могут продолжить расти, поскольку федеральная резервная система начитает повышать процентные ставки», - говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.

Экономика,Владимир Путин,Международный валютный фонд,ЕС,
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