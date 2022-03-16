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1 час назад

Бразилия планирует нарастить добычу нефти на 7,3% в 2022 году

ТАССТАСС

Власти Бразилии рассчитывают увеличить добычу нефти в стране на 7,3% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом ТАСС сообщили в министерстве энергетики и горнорудной промышленности страны.

Бразилия решила нарастить добычу нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По сравнению с прошлым годом прогнозируем рост национального производства нефти в 2022 году в размере около 7,3%. Бразилия, будучи крупным игроком на рынке разведки и добычи нефти и природного газа, создала условия в части правовой безопасности и привлекательности для новых инвестиций и постепенного увеличения производства нефти и природного газа", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Что касается более долгосрочных планов, то и здесь правительство страны настроено "оптимистично". "Рост должен составить более 70% в ближайшие десять лет и достигнуть 5,3 млрд баррелей в день, что позволит стране сохранить свой экспортный потенциал", - уточнили в ведомстве.

Согласно данным Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива Бразилии, объем производства нефти в 2021 году в стране сократился на 1,18% по сравнению с 2020 и составил 2 905 млн баррелей в день.

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