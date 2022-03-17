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36 минут назад

Россия избежала дефолта по госдолгу

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 5

Россия осуществила выплату купонного дохода по еврооблигациям на 117,2 миллиона долларов, избежав дефолта по госдолгу, говорится в сообщении на сайте Минфина.

«Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) и 2043 году (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32) в общей сумме 117,2 млн долл. США сроком 15 марта 2022 г., направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено», — говорится в сообщении.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что ведомство направило платежное поручение банку, и теперь «мяч на стороне властей США», которые должны разрешить выплаты из замороженных резервов Центробанка. В свою очередь Минфин США заявил, что обслуживание российского госдолга попадает под действие лицензии, разрешающей проведение операций до 25 мая.

В России признали зависимость дефолта от действий США

Возможность дефолта по российским еврооблигациям обсуждалась в свете заморозки золотовалютных резервов ЦБ, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, и запрета на проведение операций российским ЦБ. В таких условиях Минфин утвердил временный порядок обслуживания еврооблигаций. Он предполагает проведение платежей в рублях по рыночному курсу в случае невозможности совершать валютные платежи.

Экономика,Видео,Антон Силуанов,Минфин России,Банк России,Казначейство США,
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