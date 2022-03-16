В Госдуме оценили риск дефолта в России

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков не ожидает, что Россия столкнется с дефолтом. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Аксаков подчеркнул, что для такого расклада событий отсутствуют какие-либо предпосылки и основания. По словам Аксакова, Россия будет «спокойно» выполнять свои обязательства.

«Россия — мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку в ходе пресс-конференции.

Перед страной, как указал Аксаков, сейчас стоит политический вопрос – есть ли в принципе необходимость в исполнении этих обязательств, «когда так называемые партнеры свои обязательства не выполняют».

«Здесь дело уже за исполнительной властью, за Центральным банком – они должны определяться», — подчеркнул депутат.

Ранее американское издание Bloomberg выпустило прогноз, согласно которому в России может начаться дефолт в иностранной валюте уже 16 марта. Издание подчеркнуло, что большую часть российского долга оценивают как инвестиционный класс, поэтому это может повлиять на фонды и пожертвования, в том числе пенсионные. Если Россия не выполнит обязательства, то у нее будет месяц для исправления ситуации, указало агентство.