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45 минут назад

В России признали зависимость дефолта от действий США

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Возможность выполнить обязательства по государственному долгу в иностранной валюте не зависит от России, а сами средства у страны есть, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Его комментарий в интервью RT Arabic приводит РИА Новости.

«Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», — признал он.

По словам Силуанова, США должны разъяснить, можно ли рассчитаться с российских валютных счетов: необходимые деньги на них у России есть. Также имеется возможность платить в рублевых расчетах, добавил министр. По некоторым трактовкам, выплата в рублях будет расцениваться частью инвесторов как дефолт.

В Госдуме оценили риск дефолта в России

Купоны по евроооблигациям на сумму около 117 миллионов долларов Россия должна выплатить 16 марта. Это будет первый платеж по внешнему долгу после заморозки части золотовалютных резервов. По оценкам Bloomberg, возможны еще несколько сценариев развития событий с выплатой процентов 16 марта: Россия может все же рассчитаться в долларах, и кризиса на время удастся избежать, до выплат по облигациям 4 апреля. Кроме того, Россия вообще может ничего не заплатить — и тогда настанет классический дефолт.

Экономика,Видео,Антон Силуанов,Госдума,
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