Правительство Японии приняло решение лишить РФ статуса государства с режимом наибольшего благоприятствования. Об этом в среду, 16 марта, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

— Мы исключаем Россию из режима наибольшего благоприятствования, — пояснил он.

Кисида подчеркнул, что такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине, передает РИА Новости.

Статус государства с режимом наибольшего благоприятствования подразумевает предоставление стране внешнеторговых условий, какими пользуются члены ВТО. Россия подобными преимуществами пользовалась с 2012 года.

До этого Кисида заявил о намерении лишить Российскую Федерацию статуса страны с наибольшим благоприятствованием в торговле. Об этом сообщил телеканал NHK, ссылаясь на источники. Отмечается, что решение будет принято в соответствии с аналогичной позицией стран «семерки».

Япония планирует сокращать зависимость от российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ). Об этом во вторник журналистам заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Как передает агентство Kyodo, Хагиуда сообщил о планах Японии искать альтернативные источники СПГ. Министр не дал прямого ответа на вопрос по поводу дальнейшего участия в нефтегазовых проектах на Дальнем Востоке.

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"Мы будем рассматривать [участие в таких проектах] с точки зрения нашей энергетической безопасности и общей энергетической картины", - приводит агентство слова главы ведомства.

Он выразил уверенность, что для снижения зависимости от импорта нефтегазовых ресурсов необходимо развивать возобновляемые источники энергии и атомную энергетику.

На РФ приходится около 10% всего объема СПГ, импортируемого Японией.

На прошлой неделе по итогам переговоров глав энергетических ведомств стран Группы семи Хагиуда информировал о договоренности стремиться к сдерживанию зависимости от российских энергоносителей. Министр экономики, торговли и промышленности Японии признал, что изменить курс в этой сфере оперативно будет сложно.

Япония вводит запрет на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Также запрещается экспортировать «товары общего назначения, если их использование может привести к укреплению военного потенциала».

Правительство Японии заморозит активы четырех банков России. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой министра финансов страны Сюнъити Судзуки.

Под ограничения попадают банки «Открытие», «Новикомбанк», «Совкомбанк», ВТБ.

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«Таким образом, будут заморожены активы всех семи банков, которые ранее были отключены от SWIFT», — сказал Судзуки.

Ранее Сюнъити Судзуки сообщил, что правительство в рамках санкций заморозит активы трех российских банков: «Россия», ВЭБ и Промсвязьбанка. «Мы приняли решение в рамках санкций в отношении России заморозить активы трех банков. Это ВЭБ, Промсвязьбанк и банк "Россия"», — уточнил глава минфина.

25 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна вводит новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Токио вводит запрет на выдачу виз некоторым гражданам России и замораживает активы частных лиц и организаций.

Япония расширила список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в РФ в рамках санкций из-за спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Теперь перечень включает около 300 позиций, ранее — 57. В список запрещенных товаров попали: полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи и т.д. Запрет вступает в силу 18 марта.

Уточняется, что данные санкции коснутся 49 российских компаний и организаций РФ. Кроме того, аналогичные санкции также затронут Минобороны Белоруссии и белорусского производителя интегральных схем и полупроводников «Интеграл».

Ранее сообщалось, что Япония ввела персональные санкции против 17 физических лиц из России. В санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы, включая лидера думской фракции КПРФ Геннадия Зюганова, а также владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Япония направила в Польшу транспортный самолет-заправщик Boeing KC-767 с военным снаряжением для Украины, передает РИА «Новости», ссылаясь на телеканал NHK.

Как сообщается, японская сторона передаст Киеву бронежилеты, шлемы, теплую одежду, палатки, камеры, сухие пайки, средства гигиены, генераторы сил самообороны. Воздушное судно должно доставить все это в один из польских аэропортов.

Ранее стало известно, что Украина обращалась к Японии с просьбой о поставках вооружений, но получила отказ.

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси не стал отвечать на вопрос о возможности введения санкций в отношении Китая или какой-либо другой страны в случае экономической и военной поддержки России на фоне ситуации вокруг Украины. Эта тема поднималась во вторник на регулярной пресс-конференции главы японского внешнеполитического ведомства.

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"Это гипотетический вопрос, поэтому хотел бы воздержаться от ответа на него", - отметил он.

Хаяси подчеркнул, что японские власти в курсе сообщений СМИ о том, что Китай якобы в положительном ключе рассматривает возможность оказания экономической и военной помощи РФ, столкнувшейся с западными санкциями на фоне ситуации вокруг Украины, однако воздержался от каких-либо комментариев на эту тему. В то же время он напомнил, что Япония ввела санкции в отношении Белоруссии, которая, по мнению японской стороны, "оказала открытое содействие российскому вторжению" на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что Москва не запрашивала у Пекина помощь для ведения специальной военной операции на Украине. Соответствующая версия была приведена ранее в публикации газеты Financial Times.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что утверждения американских СМИ о том, что Россия запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

Вашингтон надиктовывает Токио внешнеполитическую линию, которая не формулируется с точки зрения японских национальных интересов. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

"Абсолютно четко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах. Эта линия диктуется только Вашингтоном, она просто надиктовывается, она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства, она формулируется за Токио, спускается просто в виде готового решения. Дальше просто Японии, я сейчас говорю про руководство этой страны, остается это все озвучивать, так или иначе реализовывать", - сказала она.

Вместе с тем дипломат обратила внимание на то, что у РФ и Японии была "прекрасная программа взаимодействия и сотрудничества, были определены направления: экономическое, гуманитарное, финансовое и так далее".

"Все это было опять же с точки зрения Японии неразрешенных вопросов. Мы смогли вывести приоритетные направления сотрудничества, условно говоря, за скобки той проблематики, которая остается. Мы наметили этот план несколько лет назад. Все это просто превратилось в неактуальную повестку не для нас, а именно для японской стороны просто из-за того, что это не устраивало в первую очередь, конечно, Вашингтон", - добавила Захарова.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

США и союзники по НАТО намерены выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией. Об этом заявил американский президент Джозеф Байден, передает ТАСС.

Байден подчеркнул, что западные страны, выходящие из режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле с Россией, представляют половину мировой экономики. По его словам, отмена этого режима усложнит для России ведение бизнеса с Соединенными Штатами, что станет очередным «сокрушительным ударом для российской экономики», уже пострадавший от введенных санкций.

«Мы также предпринимаем дальнейшие шаги по запрету импорта товаров из ряда ключевых секторов российской экономики, это включает морепродукты, водку и алмазы», — отметил Байден.

В пресс-службе Белого дома уточнили, что соответствующий запрет на импорт спиртных напитков, морепродуктов и непромышленных алмазов будет прописан в указе президента. Согласно сообщению, это лишит Россию доходов от экспорта на сумму более миллиарда долларов. При этом США оставят за собой право вводить допограничения на импорт, если в них будет необходимость.

Ранее президент США Джозеф Байден объявил о запрете импорта в страну энергоносителей из России. По его словам, в США с пониманием относятся, что их союзники в Европе не присоединятся к данным санкциям, впрочем, Великобритания намерена отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года.

США, Евросоюз, Великобритания, Молдавия и еще 10 стран - членов Всемирной торговой организации (ВТО) выступили в Женеве с совместным заявлением, в котором пригрозили добиваться лишения России режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за проводимой ею на Украине специальной военной операции. Текст документа распространило во вторник постпредство США при женевской штаб-квартире ООН.

"Мы предпримем любые действия в качестве членов ВТО, которые каждый из нас считает необходимыми, для защиты наших основных интересов в сфере безопасности, - говорится в заявлении. - Это может включать действия по поддержке Украины или действия по приостановке [торговых] уступок или других обязательств по отношению к Российской Федерации".

Подчеркивается, что речь может идти, в частности, о "приостановке режима наибольшего благоприятствования в том, что касается продукции и услуг" из РФ.

Участники демарша, кроме того, информировали, что считают процесс вступления Белоруссии в ВТО "приостановленным", и пообещали в этой связи "не участвовать в какой-либо работе, относящейся к [ее] вступлению". Этот шаг они мотивировали тем, что Минск "оказывает материальную поддержку" Москве.

Соавторами заявления, помимо США, Великобритании и ЕС, выступили Албания, Австралия, Исландия, Канада, Молдавия, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Республика Корея, Черногория и Япония.

Режим наибольшего благоприятствования в торговле предусматривает предоставление таможенных льгот, а также преимуществ в отношении внутренних налогов и сборов.