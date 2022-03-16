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34 минуты назад

Россиянам запретили получать «золотые визы» Испании

Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Власти Испании решили приостановить выдачу вида на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в её экономику. Об этом в МИД Испании сообщили РИА «Новости». Раньше жители стран, которые не входят в Евросоюз (ЕС), могли получить ВНЖ, купив недвижимость минимум на 500 000 евро или вложив эту сумму в акции или доли компаний, а также выкупив минимум 2 млн евро испанского госдолга. Многие россияне пользовались этой возможностью, чтобы стать гражданами ЕС.

Россиянам запретили получать «золотые визы» Испании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С начала запуска программы в 2013 году около 1000 россиян получили вид на жительство таким способом. Больше граждан РФ этой возможностью воспользовались лишь китайцы. В 9 из 10 случаев россияне вкладывали в недвижимость.

В 2021 году россияне купили 159 объектов недвижимости — больше, чем американцы (115) и китайцы (57). Аликанте, Барселона и Малага — самые популярные направления для россиян, которые инвестировали в экономику Испании и получали таким образом ВНЖ.

Ранее о прекращении программ «золотых виз» объявили и некоторые другие страны, среди которых Великобритания и Португалия. В Великобритании объяснили это тем, что эту систему могли использовать для отмывания денег.

Экономика,ЕС,
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