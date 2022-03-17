В России решили отложить реализацию мегапроекта

Правительство России приняло решение отложить реализацию железнодорожного инфраструктурного мегапроекта — Северного широтного хода (СШХ). Строительство маршрута должно было дать импульс для освоения богатств Арктики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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На проект требовалось 300 миллиардов рублей, однако из-за экономической ситуации его решили приостановить. Уже выделенные на реализацию 50 миллиардов рублей предложили направить на приоритетные проекты развития инфраструктуры.

Власти не планируют полностью отказываться от строительства маршрута — участники проекта будут проектировать остальные участки и проходить экспертизу. Минтрансу поручили проанализировать грузопотоки и перераспределить их, основываясь на внешнеэкономической ситуации.