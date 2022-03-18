S&P понизило кредитный рейтинг РФ c негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P снова пересмотрело суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте. Эксперты понизили его с ССС- до СС («дефолт практически неизбежен») с негативным прогнозом. По данным Reuters, это связано с задержкой выплат купонного дохода на $117,2 млн по еврооблигациям. Инвесторы ещё не получили свою долю из-за технических трудностей на фоне санкций. Минфин России заявил, что платёжное поручение с его долларового счёта было выполнено.

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В S&P считают, что российский государственный долг остаётся уязвимым для неплатежей. Поводом стала задержка выплат по еврооблигациям российского правительства. Инвесторы должны были получить выплаты 16 марта.

Российские власти заявляли, что будут выплачивать государственный долг в рублях, если стране не позволят распоряжаться своими валютными резервами. Сперва Минфин будет давать платёжные поручения по выплатам в иностранной валюте. Если банк не исполнит поручение, с держателями еврооблигаций попробуют расплатиться рублями по курсу ЦБ на день платежа.

В международном агентстве Fitch предупредили, что выплата Россией процентов по долларовым облигациям в рублях будет означать дефолт.

17 марта Минфин заявил, что платёжное поручение иностранному банку-корреспонденту на сумму $117,2 млн было исполнено. В ведомстве добавили, что о результатах зачисления средств платёжному агенту — лондонскому отделению Citibank — сообщат дополнительно.

18 марта часть инвесторов подтвердили, что им поступили платежи по российским облигациям, сообщил Reuters.