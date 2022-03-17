По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у страны есть необходимые средства, чтобы не доводить ситуацию до дефолта. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее американское издание Bloomberg выпустило прогноз, согласно которому в России может начаться дефолт в иностранной валюте уже 16 марта. Издание подчеркнуло, что большую часть российского долга оценивают как инвестиционный класс, поэтому это может повлиять на фонды и пожертвования, в том числе пенсионные. Если Россия не выполнит обязательства, то у нее будет месяц для исправления ситуации, указало агентство.

Сегодня журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, есть ли сигнал о том, что Запад не готов на чрезмерно жесткие меры против России.

«Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это дело неблагодарное... С самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. И, собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Он также заметил, что любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, носил бы исключительно искусственный характер.

«Хорошо, что все процессы идут в обычном режиме в этом плане», - заметил пресс-секретарь президента России.