Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
1 час назад

Песков оценил возможность дефолтов в России

РамблерРамблер

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у страны есть необходимые средства, чтобы не доводить ситуацию до дефолта. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее американское издание Bloomberg выпустило прогноз, согласно которому в России может начаться дефолт в иностранной валюте уже 16 марта. Издание подчеркнуло, что большую часть российского долга оценивают как инвестиционный класс, поэтому это может повлиять на фонды и пожертвования, в том числе пенсионные. Если Россия не выполнит обязательства, то у нее будет месяц для исправления ситуации, указало агентство.

Сегодня журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, есть ли сигнал о том, что Запад не готов на чрезмерно жесткие меры против России.

«Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это дело неблагодарное... С самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. И, собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Он также заметил, что любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, носил бы исключительно искусственный характер.

В России признали зависимость дефолта от действий США

«Хорошо, что все процессы идут в обычном режиме в этом плане», - заметил пресс-секретарь президента России.

Россия столкнулась с беспрецедентным санкционном давлением со стороны западных стран после начала спецоперации на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

Экономика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители