По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у страны есть необходимые средства, чтобы не доводить ситуацию до дефолта. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее американское издание Bloomberg выпустило прогноз, согласно которому в России может начаться дефолт в иностранной валюте уже 16 марта. Издание подчеркнуло, что большую часть российского долга оценивают как инвестиционный класс, поэтому это может повлиять на фонды и пожертвования, в том числе пенсионные. Если Россия не выполнит обязательства, то у нее будет месяц для исправления ситуации, указало агентство.
Сегодня журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, есть ли сигнал о том, что Запад не готов на чрезмерно жесткие меры против России.
«Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это дело неблагодарное... С самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. И, собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства», - подчеркнул Дмитрий Песков.
Он также заметил, что любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, носил бы исключительно искусственный характер.
«Хорошо, что все процессы идут в обычном режиме в этом плане», - заметил пресс-секретарь президента России.
Россия столкнулась с беспрецедентным санкционном давлением со стороны западных стран после начала спецоперации на Украине. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.