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26 минут назад

Европа заявила о проблемах с продовольствием

Lenta.ruLenta.ru

На фоне блокирования поставок продовольствия с Украины Евросоюз сталкивается со значительными проблемами и готовит меры по обеспечению продовольственной безопасности, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Его выступление перед депутатами Европарламента в Брюсселе цитируют РИА Новости.

Европа заявила о проблемах с продовольствием
Фото: ТАССТАСС

«Украина — это один из крупнейших производителей продовольствия в мире, мы очень много импортируем с Украины. Это 52 процента импорта кукурузы, 19 процентов пшеницы, сегодня все блокировано... Это большая проблема для ЕС», — сказал Войцеховский.

Кроме того, поставляет Украина и существенные объемы кормов для сельскохозяйственных животных.

Еврокомиссар добавил, что в настоящее время необходимо добиться обеспечения необходимых поставок в Европу. Роль должен сыграть и местный аграрный сектор, указал он. Пока необходимые меры разрабатываются.

О перспективах продовольственного кризиса ранее завил и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он обратил внимание на то, что крупными экспортерами пшеницы является не только Украина, но и Россия.

Опасения возникли на фоне начала операции на Украине, о которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. За решением последовали санкции со стороны стран Запада, ограничившие возможности для экономического взаимодействия с Россией.

Экономика,Владимир Путин,Европарламент,ЕС,
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