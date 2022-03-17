В России оценили сроки отказа Евросоюза от российского газа

«В течение этого сезона будут увеличены добыча газа в Великобритании и в Норвегии, а также поставки из Алжира. В итоге, к следующему отопительному сезону половина зависимости от России будет ликвидирована сама собой, Европа активно включилась в этот процесс. А через сезон-полтора зависимость будет ликвидирована полностью. Кроме того, у Европы достаточно бюджета для субсидирования цен на газ даже в случае, если цены на него вырастут вдвое. Получается так, что Россия — единственный и главный интересант экспорта своего газа в Европу», — считает Мовчан.