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26 минут назад

Производители растительного масла и майонеза заявили об остановке закупки сырья

Елена Прошина

Глава Масложирового союза России Михаил Мальцев заявил, что у предприятий по производству растительных масел и продуктов их переработки сейчас фактически парализована закупка сырья. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Производители растительного масла и майонеза заявили об остановке закупки сырья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мальцев объяснил ситуацию нехваткой средств из-за невыдачи банками коммерческих кредитов и проблемами с поступлением валютной выручки. По его словам, потребность в кредитовании сегодня оценивается в 150 миллиардов рублей.

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Также Мальцев сообщил о проблемах с вывозом продукции и логистикой. В частности, проблемы возникли с железнодорожной и морской перевозкой: отправка продукции в сторону Прибалтики может грозить конфискацией ж/д составов, а иностранные суда не заходят в порты РФ из-за риска военных действий. В связи с этим глава Масложирового союза России предложил разработать механизм страховки для железнодорожников зарубежных судов.

Экономика,Михаил Мальцев,
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