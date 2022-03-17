Производители растительного масла и майонеза заявили об остановке закупки сырья

Глава Масложирового союза России Михаил Мальцев заявил, что у предприятий по производству растительных масел и продуктов их переработки сейчас фактически парализована закупка сырья. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Мальцев объяснил ситуацию нехваткой средств из-за невыдачи банками коммерческих кредитов и проблемами с поступлением валютной выручки. По его словам, потребность в кредитовании сегодня оценивается в 150 миллиардов рублей.

Также Мальцев сообщил о проблемах с вывозом продукции и логистикой. В частности, проблемы возникли с железнодорожной и морской перевозкой: отправка продукции в сторону Прибалтики может грозить конфискацией ж/д составов, а иностранные суда не заходят в порты РФ из-за риска военных действий. В связи с этим глава Масложирового союза России предложил разработать механизм страховки для железнодорожников зарубежных судов.