Нидерланды заморозили еще €200 млн евро активов РФ

Амстердам заморозил российские активы объемом в 200 миллионов евро. Об этом заявил глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

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Ранее стало известно, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов насчитывается шесть миллионов евро замороженных российских активов. Об этом сообщила глава министерства финансов Нидерландов Сигрид Каг.

Как подчеркнул глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот, 200 миллионов замороженных российских активов — не предел, эта цифра продолжит расти.

Также стало известно, что сенаторы от Республиканской партии США внесли на рассмотрение законопроект, в котором предусматривается запрет на импорт в страну урана из России. Об этом говорится в распространенном заявлении члена сената от штата Вайоминг Джона Баррассо.

«Настало время навсегда исключить все российские энергоресурсы с американского рынка», — заявил он.

Баррассо подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин использует заработанные с продажи российских ресурсов деньги для финансирования военных действий на территории Украины. По его словам, запрет российских нефти, газа и угля будет важным шагом для США, но не последним.