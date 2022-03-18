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52 минуты назад

Австралия, Новая Зеландия и Япония ввели санкции против России

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Глава МИД Австралии Марис Пейн объявила о новых санкциях против России в связи с ситуацией на Украине. Новая Зеландия также опубликовала обновленный санкционный список. Кроме того, новые санкции вводит Япония.

Три страны ввели санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти Австралии ввели санкции против ФНБ и минфина России, а поскольку ЦБ уже был под санкциями, они «теперь затрагивают все государственные структуры России, ответственные за выпуск или управление суверенным долгом», сказала министр. Санкции также вводятся против 11 российских банков, включая Сбербанк. По словам Пейн, на эти банки приходится 80% всех банковских активов России. Кроме того, в список санкций включены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, передает РИА «Новости».

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Новая Зеландия включила в черный список 12 постоянных членов Совета безопасности России, депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, официального представителя МИД России Марию Захарову. Также в список включены журналист Владимир Соловьев и главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. Санкции вводятся и в отношении бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга, Игоря Ротенберга и других россиян.

«Я удивлен»: Трамп о спецоперации России на Украине

Среди организаций и предприятий, против которых Новая Зеландия вводит санкции, значатся Промсвязьбанк, Уралвагонзавод, «Алмаз-Антей», «558 Авиационный ремонтный завод» и производитель интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов «Интеграл».

Япония вводит санкции против 15 человек и девяти организаций из России, следует из заявления МИД страны. В санкционном списке оказались Захарова, заместители министра обороны Юнус-Бек Евкуров, Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков, а также Рособоронэкспорт, «Вертолеты России», «Роснефть Аэро», «Высокоточные комплексы», Объединенная авиастроительная корпорация и другие.

Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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