Три страны ввели санкции против России

Глава МИД Австралии Марис Пейн объявила о новых санкциях против России в связи с ситуацией на Украине. Новая Зеландия также опубликовала обновленный санкционный список. Кроме того, новые санкции вводит Япония.

Власти Австралии ввели санкции против ФНБ и минфина России, а поскольку ЦБ уже был под санкциями, они «теперь затрагивают все государственные структуры России, ответственные за выпуск или управление суверенным долгом», сказала министр. Санкции также вводятся против 11 российских банков, включая Сбербанк. По словам Пейн, на эти банки приходится 80% всех банковских активов России. Кроме того, в список санкций включены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, передает РИА «Новости».