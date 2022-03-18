Страны ЕС могут лишиться 500 млрд евро

Страны Евросоюза лишатся как минимум 500 млрд евро при прекращении торговли с Россией. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Горячие головы призывают страны ЕС прекратить любое экономическое сотрудничество с Россией. Для ЕС это потеря по меньшей мере порядка €500 млрд - ликвидация торговли плюс взаимный вывод инвестиций. А это априори взаимовыгодные связи», - подчеркнул он.

Катырин подчеркнул, что «самым разумным в нынешнее непростое время будет сохранить накопленный багаж хозяйственных и человеческих связей».

По словам вице-президента ТПП РФ Владимира Падалко, в 2021 году товарооборот России со странами ЕС в стоимостном выражении увеличился на 47% в сравнении с 2020 годом. Он составил $282 млрд.

«Объем накопленных инвестиций стран ЕС в России, по оценкам Всемирного банка, превысил по состоянию на середину прошлого года $280 млрд, российских в ЕС - свыше $200 млрд. А количество российских туристов в страны ЕС в "доковидном" 2019 году, по данным Ассоциации туроператоров, достигло почти 17 млн человек», - указал Падалко.