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51 минуту назад

Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщили в Telegram-канале Думы.

Путин внес в Госдуму кандидатуру на должность главы ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финрынку вынести данный вопрос на рассмотрение Совета нижней палаты парламента 21 марта.

Около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ оказались заморожены из-за санкций. Об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал в воскресенье, 13 марта. По словам министра, часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте. При этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить с ним торговлю.

Россия избежала дефолта по госдолгу

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что заморозка валютных счетов ЦБ говорит о желании Запада создать дефолт в России. До этого международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг страны до преддефолтного. Таким образом, западные аналитики полагают, что он почти неизбежен в нашей стране на фоне санкций. При этом само слово «дефолт» вызывает у россиян резко негативные ассоциации с 1998 годом. Возможно ли повторение ситуации 24-летней давности и стоит ли этого опасаться — в материале «Вечерней Москвы».

Экономика,Антон Силуанов,Эльвира Набиуллина,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Минфин России,Банк России,Госдума,
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