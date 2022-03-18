Путин внес в Госдуму кандидатуру на должность главы ЦБ

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка . Об этом в пятницу, 18 марта, сообщили в Telegram-канале Думы.

Около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ оказались заморожены из-за санкций. Об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал в воскресенье, 13 марта. По словам министра, часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте. При этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить с ним торговлю.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что заморозка валютных счетов ЦБ говорит о желании Запада создать дефолт в России. До этого международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг страны до преддефолтного. Таким образом, западные аналитики полагают, что он почти неизбежен в нашей стране на фоне санкций. При этом само слово «дефолт» вызывает у россиян резко негативные ассоциации с 1998 годом. Возможно ли повторение ситуации 24-летней давности и стоит ли этого опасаться — в материале «Вечерней Москвы».