Прогноз негативный: S&P понизило кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ССС- до СС с негативным прогнозом, сообщается на сайте организации. Это означает, что дефолт «более чем вероятен».

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте тоже изменился и понижен с ССС- до СС. S&P считает, что российский госдолг уязвим для неплатежей.

«Мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по еврооблигациям России с погашением в ближайшие несколько недель могут столкнуться с техническими трудностями из-за санкций», — отметили в агентстве.

Последний раз S&P понижало рейтинг страны 4 марта. Россия сделала выплату купонного дохода по еврооблигациям на 117,2 миллиона долларов, избежав дефолта по госдолгу, сообщил 17 марта российский Минфин.

Возможность дефолта по российским еврооблигациям обсуждалась из-за заморозки золотовалютных резервов Центробанка, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, и запрета на проведение операций российским ЦБ.

Минфин России успешно провёл выплаты по внешнему долгу в валюте на $117,2 млн. Об этом 17 марта сообщили в правительстве страны. Ранее США и ЕС заблокировали почти половину валютных счетов РФ, и возник риск, что Москва не сможет выполнить свои обязательства. На этот случай власти подготовили запасной план, согласно которому Россия начала бы выплачивать долг в рублях. Впрочем, Вашингтон всё же решил разморозить часть резервов для получения выплат именно в валюте. Тем не менее, как полагают специалисты, беспрецедентная блокировка денежных запасов РФ заставит многие страны задуматься о целесообразности хранения своих средств в долларах. Это, в свою очередь, может ускорить глобальный отказ от использования нацвалюты Штатов в торговле, не исключают аналитики.

Министерство финансов России смогло провести выплаты по внешнему долгу в иностранной валюте. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщила пресс-служба правительства.

«Платёжное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам российских еврооблигаций выполнено. Выплата проведена в валюте», — говорится в сообщении кабмина.

Ещё в понедельник Минфин направил платёжное поручение американскому банку — держателю российского валютного счёта — для проведения выплаты по внешнему долгу. Вместе с тем был риск, что деньги не дойдут до конечных получателей, поскольку долларовые счета Москвы заморожены. Об этом в интервью RT заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В Российской Федерации есть необходимые деньги на валютных счетах… Но действия западных стран привели к тому, что наш валютный счёт заблокирован. Поэтому возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте зависит не от нас. Деньги у нас есть, платёжку мы отдали», — отмечал Силуанов.

Успешное проведение платежа в валюте позволило России избежать технического дефолта. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Платёж, по которому мог быть зафиксирован технический дефолт РФ, был проведён в валюте. Для этого банки за рубежом всё же разморозили часть заблокированных резервов. Вероятно, это было сделано в интересах держателей российского госдолга, большинство которых — иностранные финансовые и инвестиционные структуры», — пояснил Деев.

С конца февраля 2022 года США, Евросоюз и ряд других государств продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на решение Москвы начать спецоперацию по защите республик Донбасса.

Согласно подсчётам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI, всего за последние три недели против России было введено более 4,3 тыс. ограничений. Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор и торговлю. При этом многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В то же время западные страны заблокировали почти половину золотовалютных резервов России на общую сумму $300 млрд. На этом фоне международные рейтинговые агентства Fitch, S&P и Moody's резко понизили кредитный рейтинг страны и предупредили о риске наступления дефолта. Аналогичную оценку озвучили и в Международном валютном фонде (МВФ).

Обходной путь

Напомним, дефолт означает отказ заёмщика от выполнения своих денежных обязательств. Россия сталкивалась с такой ситуацией в 1998 году. Тогда на фоне целого ряда экономических проблем и полного исчерпания резервов Центробанка страна на 90 дней приостановила выполнение своих долговых обязательств.

По данным ЦБ, сейчас объём золотовалютных резервов (ЗВР) России превышает $643 млрд, часть из которых размещена на зарубежных счетах. Общая сумма денежных запасов позволяет полностью покрыть внешний долг страны ($478 млрд на 1 января 2022 года). Вместе с тем частичная блокировка ЗВР страны создавала технические трудности для погашения задолженности.

«Ситуация изначально была абсурдна. Деньги у России есть, но средства для оплаты долга заблокированы. Впрочем, если бы оплата не прошла в валюте, Минфин был готов заплатить кредиторам рублями», — рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Отметим, что Россия занимает деньги у других стран с помощью государственных облигаций. Речь идёт о так называемых евробондах, которые номинированы в валюте и представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Таким образом, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

По словам Антона Силуанова, выпущенные после 2018 года еврооблигации предусматривают уплату обязательств в рублях. Более того, в начале марта президент России Владимир Путин подписал отдельный указ, позволяющий возвращать долги в российской валюте.

Однако Министерство финансов США всё же решило выдать лицензию на возможность проведения выплат по гособлигациям России из заблокированных резервов до 25 мая. В дальнейшем разрешение может быть продлено, считают эксперты.

«Выдача разрешений на продолжение возможности обслуживания долга является обычной практикой, чтобы минимизировать потери инвесторов. В целом нельзя исключать, что Минфин США продлит действие этой лицензии», — предположил в разговоре с RT портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев.

Системный сбой

Хотя деньги для погашения внешнего долга России были разморожены, значительный объём ЗВР страны по-прежнему заблокирован. Эксперты не исключают, что такое положение дел заставит задуматься ряд стран о целесообразности хранения денег в долларовых активах.

«Если в конечном итоге деньги не разморозят и конфискуют, то для других государств это станет сигналом к тому, что США могут заблокировать любые активы, а в дальнейшем оказывать политическое и финансовое давление. Таким образом, теперь правила игры в мировой финансовой системе изменились», — считает Владислав Антонов.

Похожую точку зрения накануне озвучил и Владимир Путин. По словам российского лидера, нелегитимная заморозка части резервов Центробанка «подводит черту под надёжностью так называемых первоклассных активов».

«Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И, видя это, многие страны в ближайшее время могут начать — уверен, так и будет происходить — конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов», — отметил Путин.

По мнению Антона Силуанова, рестрикции Вашингтона в отношении использования американской валюты существенно подрывают доверие к доллару. Как полагает министр, чем жёстче будут ограничения США, тем активнее государства будут переходить на расчёты в национальных валютах.

«Какой резон вести расчёты в долларах, если платёжные поручения о перечислении средств будут долго рассматриваться американскими банками на предмет соответствия или несоответствия той политике, которую проводят США? Экономика должна быть вне политики, а следовательно, и расчёты должны производиться своевременно и в срок — вне зависимости от того, как и что думают те или иные власти. Поэтому я думаю, что уход от долларовых расчётов в нынешней ситуации — это абсолютно объективная реальность», — отметил Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка до "СС" с "B", а также удалило их из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом, сообщается в среду на сайте Fitch.

Краткосрочные рейтинги дефолта эмитента были понижены с "B" до "C" и исключены из списка Rating Watch с негативным прогнозом.

В число банков с пересмотренным рейтингом вошли Райффайзенбанк, МКБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, "Тинькофф банк" и другие, уточняется в сообщении.

"Мы понизили рейтинги устойчивости всех российских банков до "ССС-" с "BB" (с "B-" в АО "Россельхозбанк") и исключили их из списка Rating Watch с негативным прогнозом, чтобы отразить резкое ухудшение операционной среды для ведения банковской деятельности, в результате чего мы пересмотрели рейтинг операционной среды в России с "B" на "ССС-", - отмечается в сообщении агентства.

Ранее, 9 марта, агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с "B" до "C".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у РФ есть все средства и ресурсы, чтобы не допустить дефолта по государственному долгу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, любой дефолт, при его возникновении, носил бы искусственный характер.

«С самого начала мы говорили, что у России имеются все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов, и что никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства», — обратил внимание Песков.

Также у него спросили касательно успешного проведения платежа по евробондам в валюте и можно ли данный факт назвать позитивным сигналом со стороны Запада.

«Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это — дело неблагодарное», — ответил пресс-секретарь российского главы государства.

Действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис, считает директор института Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

«Мировая экономика последние пару лет, после кризиса 2020 года, на грани болезни. Она на ногах стоит, но её устойчивость крайне невелика. И в принципе, для того чтобы её столкнуть в глобальный кризис, особых усилий не надо», — пояснил он в стриме RT «Летучка».

Экономист также напомнил о таких обстоятельствах, как растущие цены на топливо и металлы, перестройка системы поставок, которая связана с введением санкций, «отпадение» российского рынка от Запада.

«Всё это приводит к тому, что глобальные биржевые индексы на Западе сейчас находятся практически все в красной зоне... Это колоссальные потери на сотни миллиардов долларов совокупно. Плюс такие неприятности, как исчезновение ключевых элементов для производства электроники — это инертные газы... пертурбации на топливном рынке», — отметил Зубец.

Если на это наложится и быстрый рост цен на продовольствие, всё это «может вызвать глобальный кризис», который, по некоторым оценкам, может наступить в конце 2022 года, подчеркнул эксперт.