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1 час назад

Польша объявила программу «дерусификации экономики»

Лера Букина

Правительство Польши объявило о старте программы «дерусификации экономики». Об этом сообщает РИА Новости.

Польша объявила программу «дерусификации экономики»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики», - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции в пятницу, 18 марта.

Он подчеркнул, что «дерусификация экономики», в частности, будет предполагать отказ от российских энергоносителей.

«Отказ от российского газа, российской нефти, российского газа», - указал польский премьер.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине начали вводить новые рестрикции против секторов российской экономики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что санкции Запада весьма серьезные. Однако он отметил, что Россия готовилась к ним заблаговременно.

Три страны ввели санкции против России

Ранее бывший помощник по экономической политике министра финансов США при Рональде Рейгане Пол Робертс заявил, что благодаря чрезмерной зависимости западных стран от российских энергоресурсов у Москвы есть возможность получить все, что она хочет.

Экономика,Матеуш Моравецкий,Дмитрий Песков,
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