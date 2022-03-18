Польша объявила программу «дерусификации экономики»

Правительство Польши объявило о старте программы «дерусификации экономики». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики», - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции в пятницу, 18 марта.

Он подчеркнул, что «дерусификация экономики», в частности, будет предполагать отказ от российских энергоносителей.

«Отказ от российского газа, российской нефти, российского газа», - указал польский премьер.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине начали вводить новые рестрикции против секторов российской экономики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что санкции Запада весьма серьезные. Однако он отметил, что Россия готовилась к ним заблаговременно.