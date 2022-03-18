Совет директоров Банка России 18 марта решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», - отметил Центробанк.

Благодаря денежно-кредитной политике будут созданы условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году, указал регулятор.

В дальнейшем Центробанк намерен принимать решения по ключевой ставке с учетом «фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».