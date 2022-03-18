Кремль объяснил  выдвижение Набиуллиной на пост главы ЦБ

Президент ценит работу Эльвиры Набиуллиной во главе Центробанка, поэтому и вновь выдвинул ее на эту должность. Такое пояснение в ответ на вопросы журналистов дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом, и вот мы видим как логическое продолжение этого внесение ее кандидатуры на еще один срок", - сказал Песков.

"Сейчас, когда на Центробанк ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности… разумеется, президент регулярно общается с Набиуллиной", - также заметил пресс-секретарь главы государства.

Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной в Госдуму для переназначения на пост главы Банка России, сообщила пресс-служба Думы.

Набиуллина занимает эту должность с 24 июня 2013 года.

По регламенту нижняя палата парламента назначает председателя ЦБ большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру рассматривает профильный комитет по финансовому рынку, далее вносится проект постановления на рассмотрение всей Думы.

Вячеслав Володин поручил комитету по финансовому рынку внести вопрос переназначения Набиуллиной на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

18 марта президент Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ; Банк России) на третий срок. Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк с 2013 года.

Об основных результатах ее деятельности на посту главы финансового регулятора - в материале ТАСС.

Отзывы лицензий у банков

Эльвира Набиуллина вступила в должность руководителя ЦБ РФ 24 июня 2013 года. В тот же день в интервью газете "Коммерсантъ" она заявила, что одним из приоритетных направлений деятельности регулятора станет развитие надзора за кредитными организациями. С июля 2013 года ЦБ РФ приступил к отзыву лицензий у проблемных банков и небанковских кредитных организаций (НКО). Всего за это время была прекращена работа 549 банков и НКО. Если на 1 июня 2013 года в России действовали 956 кредитных организаций, то к 1 февраля 2022 года их осталось 368.

Среди банков, у которых были отозваны лицензии, 12 входили в первую сотню по размеру активов. Крупнейшими из них были Югра (29-е место по размеру активов, лицензия отозвана в 2017 году), Внешпромбанк (40-е место по размеру активов; 2016 год), Татфондбанк (42-е место; 2017 год) и "Российский кредит" (45-е место; 2015 год).

Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что лицензии отзываются в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием кредитных организаций или совершаемыми сомнительными операциями.

По данным статистики, с 2013 года на несколько порядков сократился объем сомнительных операций в платежном балансе РФ. Если в первом полугодии 2013 года этот показатель составлял $17,4 млрд, то по предварительным итогам 2021 году он не превышает $200 млн.

При этом ЦБ РФ не во всех случаях прибегал к отзывам лицензии в случаях возникновении у банков проблем. Так, с 2013 года была проведена процедура санации (финансового оздоровления) у таких крупных кредитных организаций, как банк "Траст", ФК "Открытие", "Бинбанк", "Промсвязьбанк", "Советский" и др.

Из 549 лишившихся лицензии банков 416 входили в систему страхования вкладов. Всего отзывы лицензии или санации затронули 8,7 млн физических лиц. С 2013 года по март 2022 года Агентство по страхованию вкладов выплатило возмещения на общую сумму почти 2 трлн рублей.

Курс рубля

Согласно статье 75 Конституции РФ Центральный банк является единственным источником денежной эмиссии в России. Его основная функция состоит в защите и обеспечении устойчивости национальной денежной единицы, рубля. К примеру, во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годы ЦБ РФ для удержания курса продал на внутреннем валютном рынке $177 млрд 491 млн и €32 млрд 538 млн.

После снижения цен на нефть осенью 2014 года и последовавшего резкого ослабления рубля ЦБ РФ начал крупные валютные интервенции. Всего с октября 2014 года по февраль 2015 года Банк России для стабилизации курса продал на внутреннем валютном рынке $44 млрд 532 млн.

10 ноября 2014 года ЦБ РФ объявил об упразднении интервала допустимых значений стоимости бивалютной корзины, тем самым отпустив рубль в "свободное плавание". Со 2 февраля 2015 года Банк России больше семи лет не продавал валюту для поддержания курса. В мае - июле 2015 года он, напротив, купил $10 млрд 122 млн. После этого ЦБ РФ вернулся с интервенциями 25 февраля 2022 года, но уже 28 февраля их остановил из-за замораживания российских валютных резервов в результате санкций ЕС и США. Всего Банк России успел продать за эти два дня $1 млрд 226 млн. Регулирование курса при этом косвенно осуществлялось другими механизмами, в том числе путем введения обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

В отличие от 2008-2009 годов, когда ЦБ РФ удалось вернуть курс рубля практически на прежние позиции, кризисные явления с 2014 года привели к тому, что рубль ослаб по сравнению с долларом и евро. Если 24 июня 2013 года доллар стоил 31,79 рубля, а евро - 41,44 рубля, то на 18 марта 2022 года курс установлен на уровне 104,8 рубля за доллар (падение в 3,4 раза) и 115,93 рубля за евро (падение в 2,8 раза).

По мнению Набиуллиной, "плавающий курс работает как встроенный стабилизатор экономики, смягчающий воздействие внешних шоков". Глава ЦБ считает, что отказ регулятора от поддержки стабильного курса рубля может усугубить экономический спад.

Таргетирование инфляции

Отказавшись от поддержания курса рубля валютными интервенциями, ЦБ РФ перешел к режиму таргетирования инфляции, т. е. поставил перед собой главную цель - достижение ценовой стабильности.

В 2013 году годовая инфляция в России составила 6,5%. В 2014 году под воздействием падения нефтяных котировок и курса рубля цены выросли на 11,4%, а в 2015 году - на 12,91%. В 2016 году индекс потребительских цен составил в годовом исчислении 5,4%, а в 2017 году был зафиксирован рекордно низкий показатель в современной истории России - 2,5%. В 2018-2020 годах инфляция была в районе целевого показателя 4%: 4,3% в 2018 году, 3,1% в 2019 году и 4,9% в 2020 году (несмотря на начало пандемии коронавируса). По итогам 2021 года был показан худший результат с 2015 года - 8,4%.

Ключевая ставка

При Эльвире Набиуллиной, в сентябре 2013 года, ЦБ РФ впервые установил параметр ключевой ставки - годового процента, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам, к этому показателю привязаны все остальные ставки по операциям Банка России. С этого момента изменение ключевой ставки стало основным инструментом Центробанка по обеспечению финансовой стабильности в России.

В 2013-2022 годах ключевая ставка пережила два резких скачка. Первоначально показатель составлял 5,5% и сохранялся до весны 2014 года. В декабре 2014 года, в результате конфликта на Украине и введения санкций западных стран против РФ, ставка была резко повышена до 17% годовых, но впоследствии неоднократно снижалась. В 2017 году она опустилась ниже отметки 10%. В июле 2020 года ставка достигла рекордно низкого уровня в 4,25%, однако затем ЦБ РФ ее снова начал поднимать. 28 февраля 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, она была установлена на рекордном значении в 20% годовых.

Многие эксперты и журналисты пытаются "предсказать" шаги ЦБ РФ по ключевой ставке, наблюдая за выступлениями Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференциях. Начиная с 2020 года глава Центробанка, появляясь перед журналистами, обычно надевает броши в виде различных фигурок, птиц, домиков, подков и т.д., которые, как считается, могут символизировать текущую ситуацию в экономике.

Денежное и наличное обращение

Для обеспечения финансовой стабильности ЦБ РФ при Эльвире Набиуллиной не прибегал к резкому увеличению эмиссии денег. С 1 июня 2013 года по 1 февраля 2022 года денежная масса (М2) в России увеличилась с 27,6 трлн рублей до 65,3 трлн рублей (рост в 2,4 раза). При этом в 2004-2013 годах денежная масса выросла с 3,2 трлн до 27,6 трлн рублей, то есть в 8,6 раза.

В 2017 году в обращение поступили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Новых модификаций купюр остальных номиналов в 2013-2022 годах не выпускалось. В 2014 году Банк России перестал выпускать монеты номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек. У остальных монет изменилось изображение на реверсе: вместо логотипа Банка России на них начали печатать государственный герб РФ.

Кроме того, 11 декабря 2013 года Центральный банк РФ утвердил графическое обозначение рубля - изображение буквы "Р" с чертой посередине.

Численность сотрудников ЦБ

Среднесписочная численность служащих Банка России уменьшилась за семь лет на 28% - с 63,5 тыс. человек в 2013 года до 45,7 тыс. в 2020 году.

Критика и поддержка

Эльвиру Набиуллину часто критиковали за нежелание поддерживать стабильный курс рубля при помощи валютных интервенций и за повышение ключевой ставки. В частности, высказывались предположения, что действия ЦБ приведут к прекращению кредитования реального производства и последующему краху экономики.

Вместе с тем, по итогам 2015 года эксперты европейского журнала Euromoney назвали Набиуллину лучшим председателем центробанка в мире. В 2016 году ее деятельность положительно оценила американская газета The Wall Street Journal, назвав Набиуллину "женщиной, которая возродила российские рынки". По итогам 2016, 2017 и 2020 годов она была названа лучшим главой центробанков в Европе по версии журнала The Banker.

Руководитель думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов не поддержит переназначение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Его не устраивает результат ее деятельности.

«Наша фракция негативно оценивает результаты деятельности Центробанка. Причем по всем направлениям: и по регулированию финансовых рынков, и по обеспечению устойчивости рубля, и по кредитной политике. Я уже не говорю о безответственной практике размещения золотовалютных резервов в иностранных ценных бумагах, в результате чего наша страна потеряла более 300 миллиардов долларов», — пояснил Миронов, чьи слова протицировали в пресс-службе партии.

Миронов напомнил, что в прошлом году партия «Справедливая Россия — За правду» выступила за отставку Эльвиры Набиуллиной. Он подчеркнул, что их позиция по этому поводу не поменялась.

Депутаты думской фракции ЛДПР хотят встретиться с главой Центробанка России (ЦБ РФ) Эльвирой Набиуллиной в связи с выдвижением ее кандидатуры на третий срок полномочий главы регулятора. Об этом говорится в заявлении фракции, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Прежде всего, мы ожидаем встречи с кандидатом. Затем фракция ЛДПР будет обсуждать свое будущее голосование по этому вопросу на закрытом собрании. Ожидается очень острая дискуссия, потому что к Эльвире Набиуллиной много вопросов", - говорится в документе.

В частности, депутаты от фракции намерены узнать, почему не была выполнена задача по уходу от доллара и активы России переводили в валюту недружественных стран. Кроме того, в ЛДПР считают, что ЦБ злоупотребляет своим главным инструментом - ключевой ставкой.

"Как бы то ни было, ЛДПР озвучит свое окончательное решение ближе к голосованию по кандидатуре главы ЦБ", - указано в заявлении.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина впервые записала обращение к своим сотрудникам. Она считает своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. Также она поблагодарила сотрудников за активную работу в этот период.

Банк России оставил ключевую ставку без изменений, следует из сообщения центробанка.

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20 процентов годовых, сказано в сообщении. В регуляторе указали, что увеличение ставки до соответствующего уровня, состоявшееся 28 февраля, помогло финансовой стабильности и предотвратило неконтролируемый рост цен на фоне кардинально изменившихся внешних условий.

В ЦБ предупредили, что фаза «масштабной структурной перестройки», которая ожидает экономику страны, будет сопровождаться «неизбежным периодом повышенной инфляции». Предполагается, что он должен носить временный характер: Банк России считает, что сумеет постепенно вернуть годовую инфляцию к целевым 4 процентам. Сроком назван 2024 год.

Притом ЦБ отмечает, что с начала марта инфляция, судя по недельным оценкам, значимо ускорилась. Динамика, согласно заявлению регулятора, обусловлена в значительной мере ростом спроса на отдельные товары «на фоне возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий». Внесло вклад и ослабление рубля, подчеркнули в Банке России.

В следующий раз ЦБ рассмотрит вопрос об уровне ставки 29 апреля. Решение будут принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Решение о росте ставки до 20 процентов в конце февраля регулятор принял на фоне введения санкций против России, последовавших за началом операции на Украине 24 февраля. Тогда Центральный банк объяснил повышение кардинальным изменением внешних условий. Там указывали, что шаг позволит увеличить ставки по депозитам до того уровня, который может компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что не планирует возглавлять Центробанк.

«Ни в ЦБ, ни в какие другие начальники никогда не хотел и идти не планирую, но сделаю все возможное и невозможное, чтобы Россия больше никогда в такую засаду не попала», — написал он.

Бизнесмен также назвал пять задач для страны: мир, «распустить Газмяс и закончить весь госкапитализм, начать поднимать Сибирь и Дальний Восток, добиться полной воли для предпринимателей и людей». Он также призвал «начать все заново».

Дерипаска много раз выступал с критикой ЦБ. Например, в августе прошлого года он охарактеризовал действия Центробанка в области денежно-кредитной политики как подрыв самих основ роста национальной экономики. По его мнению, регулятор не в состоянии единолично справиться с мировой инфляцией.