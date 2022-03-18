Набиуллина спрогнозировала сроки возвращения к инфляции в 4%

Центробанк России будет проводить кредитно-денежную политику так, чтобы экономика адаптировалась к новым условиям, а инфляция вернулась к целевым показателям в 4% к 2024 году. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

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«Принимая решение, мы будем учитывать необходимость масштабной структурной перестройки экономики. Мы будем проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы дать время экономике адаптироваться к новым внешним условиям, но с учетом необходимости возвращения инфляции к цели в 2024 году», - цитирует Набиуллину РИА «Новости».

Глава ЦБ предупредила, что административное регулирование цен может замедлит адаптацию российской экономики, а ручное регулирование цен приведет к дефициту и снижению качества продукции. При этом она отметила, что «важно пресекать злоупотребление компаний доминирующим положением на рынке, картельные сговоры».