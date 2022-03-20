Кабмин выделил 40 млрд рублей на поддержку рынка труда

Правительство РФ выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах страны в условиях санкций, передает ТАСС. Из этих средств 25,5 млрд рублей пойдут на создание в регионах временных рабочих мест для людей, которые находятся под риском увольнения и на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда.