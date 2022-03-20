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1 час назад

Кабмин выделил 40 млрд рублей на поддержку рынка труда

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Правительство РФ выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах страны в условиях санкций, передает ТАСС. Из этих средств 25,5 млрд рублей пойдут на создание в регионах временных рабочих мест для людей, которые находятся под риском увольнения и на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда.

Кабмин выделил 40 млрд рублей на поддержку рынка труда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, более 7 млрд рублей направят на дополнительное образование для работников промышленных предприятий, находящихся под угрозой сокращения. Еще шесть 6 млрд рублей выделено некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов.

Экономика,Правительство РФ,
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