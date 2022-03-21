Экономист: Доллар прошел «точку невозврата»

«Всех их пугает тот факт, что экономика США достигла исторических максимумов по государственному долгу и он продолжает расти и есть понимание, что вернуть такой долг — нереально. Особенно для экономики, которая переходит в рецессию», — убежден Клопенко, передает «Прайм».

Он считает, что нельзя недооценивать последствия от блокировки российских активов на Западе в размере 300 миллиардов долларов. По мнению специалиста, «2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США». Егор Клопенко напомнил о том, что за последние недели о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах объявили сразу несколько стран, включая Китай, Индию, Турцию и Бразилию.