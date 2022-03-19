Болгария отказывается от российского газа

Вице-премьер по фондам ЕС, министр финансов Болгарии Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио заявил, что София не планирует заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку голубого топлива после того, как закончится текущий. Об этом пишет издание Forbes.ru.
Он рассказал, что Болгария планирует договориться о поставках газа с другими странами, в частности, с Алжиром и Катаром. Также страна ждет заключения летом 2022 года единого контракта на уровне Европейского союза.
Болгарский вице-премьер отметил, что в нынешней ситуации руководство страны не будет проводить переговоры с «Газпромом».
Он добавил также, что София обсудила с Турцией и Греции вопрос использования уже имеющейся инфраструктуры для закупок сжиженного природного газа. Также на переговорах была поднята тема увеличения поставок из Азербайджана.
Издание напомнило, что большую часть импортируемого голубого топлива Болгария получает из РФ в рамках многолетнего контракта с «Газпромом». Действие соглашения завершается в конце этого года.