Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Болгария отказывается от российского газа

Елена Прошина

Вице-премьер по фондам ЕС, министр финансов Болгарии Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио заявил, что София не планирует заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку голубого топлива после того, как закончится текущий. Об этом пишет издание Forbes.ru.

Болгария отказывается от российского газа
Фото: ReutersReuters

Он рассказал, что Болгария планирует договориться о поставках газа с другими странами, в частности, с Алжиром и Катаром. Также страна ждет заключения летом 2022 года единого контракта на уровне Европейского союза.

Польша решила отказаться от российского газа

Болгарский вице-премьер отметил, что в нынешней ситуации руководство страны не будет проводить переговоры с «Газпромом».

Он добавил также, что София обсудила с Турцией и Греции вопрос использования уже имеющейся инфраструктуры для закупок сжиженного природного газа. Также на переговорах была поднята тема увеличения поставок из Азербайджана.

Издание напомнило, что большую часть импортируемого голубого топлива Болгария получает из РФ в рамках многолетнего контракта с «Газпромом». Действие соглашения завершается в конце этого года.

Экономика,Газпром,ЕС,
67
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители