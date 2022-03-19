Болгария отказывается от российского газа

Вице-премьер по фондам ЕС, министр финансов Болгарии Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио заявил, что София не планирует заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку голубого топлива после того, как закончится текущий. Об этом пишет издание Forbes.ru.

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Он рассказал, что Болгария планирует договориться о поставках газа с другими странами, в частности, с Алжиром и Катаром. Также страна ждет заключения летом 2022 года единого контракта на уровне Европейского союза.

Болгарский вице-премьер отметил, что в нынешней ситуации руководство страны не будет проводить переговоры с «Газпромом».

Он добавил также, что София обсудила с Турцией и Греции вопрос использования уже имеющейся инфраструктуры для закупок сжиженного природного газа. Также на переговорах была поднята тема увеличения поставок из Азербайджана.