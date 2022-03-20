СМИ: Торговые отношения России и Китая осложнились

Поставки сырьевых ресурсов из России в Китай — осложнились. Это было вызвано начавшейся спецоперацией РФ на Украине. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Фото: edu.gov.ru edu.gov.ru

Так, после начала спецоперации покупатели из Китая, а также кредиторы, финансирующие их покупки, отказываться от поставок угля, СПГ, а также нефти из Российской Федерации.

— Это может отражать обеспокоенность китайских компаний тем, что они могут попасть в ловушку санкций, — считает агентство.

Помимо этого, наблюдается ряд проблем с логистикой, которые относятся к транспортным мощностям и системе трансграничных платежей на основе юаня.