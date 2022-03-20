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1 час назад

СМИ: Торговые отношения России и Китая осложнились

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 3

Поставки сырьевых ресурсов из России в Китай — осложнились. Это было вызвано начавшейся спецоперацией РФ на Украине. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщило агентство Bloomberg.

СМИ: Торговые отношения России и Китая осложнились
Фото: edu.gov.ruedu.gov.ru

Так, после начала спецоперации покупатели из Китая, а также кредиторы, финансирующие их покупки, отказываться от поставок угля, СПГ, а также нефти из Российской Федерации.

— Это может отражать обеспокоенность китайских компаний тем, что они могут попасть в ловушку санкций, — считает агентство.

Помимо этого, наблюдается ряд проблем с логистикой, которые относятся к транспортным мощностям и системе трансграничных платежей на основе юаня.

17 марта глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден в ходе телефонной беседы предупредил Си Цзиньпина о том, что Пекин будет нести ответственность в случае оказания поддержки Москве применительно к ситуации на Украине. По его словам, США пытаются призвать все страны, имеющие рычаги влияние на Россию, использовать их для прекращения военной спецоперации РФ на территории Украины. Блинкен отметил, что Китай отказывается осуждать действия России, пытаясь представить себя нейтральным арбитром.

Экономика,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Госдеп США,
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