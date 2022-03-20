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21 минуту назад

В РФ исключили отказ Европы от потребления российского газа

Елена Прошина

Европейский союз вряд ли сильно сократит потребление российского газа в 2022 году. Об этом заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов, сообщает РИА Новости.

В РФ исключили отказ Европы от потребления российского газа
Фото: ТАССТАСС

По его словам, «громкие» обещания европейских политиков о сокращении потребления газа на величину, равную 2/3 от годового объема российских поставок, так и останутся обещаниями. Он пояснил, что реализация подобной меры в настоящее время почти невозможна, хотя в связи с высокими ценами на газ потенциальный спрос на этот ресурс должен сократиться.

Колобанов также отметил, что Европа пытается снизить долю ископаемых источников в энергобалансе. Для этого она проводит мероприятия по энергосбережению и декарбонизации и продолжает вводить новые ВИЭ-проекты.

Он уточнил, что Европа непременно увеличит поставки газа в 2022 году из других стран, прежде всего — в сжиженном виде. Однако Колобанов считает, что с учетом сохраняющегося спроса на газ в других регионах мира и ограничений в инфраструктуре по сжижению у мировых поставщиков текущие цены на газ сохранят свой высокий уровень.

Колобанов при этом отметил, что Россия пока не ограничивала экспорт газа в Европу, за счет чего цена на этот ресурс в Европе после скачка 7 марта упала почти в три раза.

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