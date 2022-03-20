Российскому рублю предсказали резкое укрепление

При активном запуске импортозамещения уходящих из РФ иностранных товаров рубль может начать укрепляться. Такое мнение высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

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Эксперт считает, что западные санкции и падение экономических показателей по итогам текущего года заметно увеличат инфляцию.

Вместе с тем, если в России начнут оперативно производить хотя бы часть товаров и продуктов взамен уходящим западным аналогам, это снизит покупательский ажиотаж и панические настроения среди населения.

К тому же сохранение прежних и создание новых рабочих мест купирует потенциальную массовую безработицу, что благотворно скажется и на экономике и на российском рубле.