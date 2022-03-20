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1 час назад

Российскому рублю предсказали резкое укрепление

Inc-NewsInc-News

При активном запуске импортозамещения уходящих из РФ иностранных товаров рубль может начать укрепляться. Такое мнение высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Российскому рублю предсказали резкое укрепление
Фото: ТАССТАСС

Эксперт считает, что западные санкции и падение экономических показателей по итогам текущего года заметно увеличат инфляцию.

Вместе с тем, если в России начнут оперативно производить хотя бы часть товаров и продуктов взамен уходящим западным аналогам, это снизит покупательский ажиотаж и панические настроения среди населения.

К тому же сохранение прежних и создание новых рабочих мест купирует потенциальную массовую безработицу, что благотворно скажется и на экономике и на российском рубле.

По мнению специалиста, до середины года за доллар будут давать в районе девяноста-ста рублей, но уже к концу года российская валюта может отыграть у американской порядка десяти-двадцати рублей.

Эксперт рассказал, когда закончится «золотой век» доллара

Экономика,Алексей Зубец,Финансовый университет,
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