Российскому рублю предсказали резкое укрепление

При активном запуске импортозамещения уходящих из РФ иностранных товаров рубль может начать укрепляться. Такое мнение высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.
Эксперт считает, что западные санкции и падение экономических показателей по итогам текущего года заметно увеличат инфляцию.
Вместе с тем, если в России начнут оперативно производить хотя бы часть товаров и продуктов взамен уходящим западным аналогам, это снизит покупательский ажиотаж и панические настроения среди населения.
К тому же сохранение прежних и создание новых рабочих мест купирует потенциальную массовую безработицу, что благотворно скажется и на экономике и на российском рубле.
По мнению специалиста, до середины года за доллар будут давать в районе девяноста-ста рублей, но уже к концу года российская валюта может отыграть у американской порядка десяти-двадцати рублей.