В Германии нашли замену российскому газу

Вице-канцлер, министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек договорился о кооперации в энергетической сфере с Катаром. В будущем возможны поставки в Германию катарского сжиженного природного газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Welt.

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Хабек рассказал, что посетил Доху и провел переговоры с эмиром Катара. В итоге, по его словам, удалось достичь договоренности о «долгосрочном энергетическом партнерстве». Теперь немецкие компании должны заключить конкретные соглашения о поставках сжиженного топлива.

На встрече в Дохе также присутствовали представители концернов RWE, E.ON и Uniper.