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1 час назад

В Германии нашли замену российскому газу

Майк Габриелян

Вице-канцлер, министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек договорился о кооперации в энергетической сфере с Катаром. В будущем возможны поставки в Германию катарского сжиженного природного газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Welt.

В Германии нашли замену российскому газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хабек рассказал, что посетил Доху и провел переговоры с эмиром Катара. В итоге, по его словам, удалось достичь договоренности о «долгосрочном энергетическом партнерстве». Теперь немецкие компании должны заключить конкретные соглашения о поставках сжиженного топлива.

На встрече в Дохе также присутствовали представители концернов RWE, E.ON и Uniper.

Ранее директор немецкого энергетической компании E.ON Леонард Бирнбаум сообщил, что отказывается от закупок газа из России из-за событий на Украине. В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его стране для полного отказа от российских энергоресурсов потребуется минимум 10 лет.

Экономика,Карл Нехаммер,Роберт Хабек,
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