Россия дала Белоруссии отсрочку по кредитам

Россия дала Белоруссии отсрочку на погашение обязательство по госкредитам на 5-6 лет, заявил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов. Об этом сообщает ТАСС.
«Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет», — сказал министр в эфире телеканала «Беларусь-1».
Селиверстов пояснил, что перенос сроков позволит Минску «не отвлекать ресурсы» для обслуживания его обязательства и погашения их с российскими партнерами.