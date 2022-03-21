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1 час назад

США приготовились расширить антироссийские санкции

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Вашингтон не исключает расширения санкций против России. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. По его словам, в РФ остались ещё много банков и секторов экономики, которых действующие ограничения не коснулись. В основном это касается нефти и газа, но есть и другие сферы, заметил чиновник. Сингх добавил, что до снятия рестрикций ещё далеко.

США приготовились расширить антироссийские санкции
Фото: ReutersReuters

«Ну, мы даже близко не подошли к этой точке», — заявил Сингх CBS News, говоря о сроках снятия снятия антироссийских санкций.

Он объяснил, что в первую очередь Россия должна остановить военную спецоперацию на Украине. Сингх добавил, что дипломатический путь выхода из украинского конфликта ещё возможен.

«У нас всегда есть способы отступить от края пропасти», — отметил Сингх.

После начала специальной военной операции России на Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. При этом эти меры наносят ущерб и самим инициаторам ограничений.

По прогнозу аналитиков, из-за антироссийских санкций стоимость продуктов в США будет расти в 2022 и 2023 годах. В Великобритании уже признали, что не смогут полностью защитить население от последствия санкционных ограничений.

Экономика,Далип Сингх,
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