В Нидерландах заявили о зависимости ЕС от российской нефти

«Слишком много нефтеперерабатывающих заводов в восточной и западной части Европы по-прежнему полностью зависят от российской нефти, а с газом дело обстоит ещё хуже», — цитирует его Reuters.

Нидерландский премьер призвал уменьшить зависимость Европы от российской нефти как можно скорее, однако признал, что отказаться от поставок из России в кратчайшие сроки не представляется возможным.