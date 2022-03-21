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1 час назад

Премьер Нидерландов заявил, что предприятия ЕС полностью зависят от российской нефти

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Нефтеперерабатывающие предприятия ЕС полностью зависят от поставок нефти из России, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В Нидерландах заявили о зависимости ЕС от российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Слишком много нефтеперерабатывающих заводов в восточной и западной части Европы по-прежнему полностью зависят от российской нефти, а с газом дело обстоит ещё хуже», — цитирует его Reuters.

Нидерландский премьер призвал уменьшить зависимость Европы от российской нефти как можно скорее, однако признал, что отказаться от поставок из России в кратчайшие сроки не представляется возможным.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что главы МИД 27 стран — членов ЕС обсудят возможность отказа от импорта российской нефти.

В феврале министр энергетики Катара Саад аль-Кааби отметил, что объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.

Экономика,Жозеп Боррель,Марк Рютте,ЕС,
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