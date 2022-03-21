В ЕС допустили санкции против нефтяной отрасли России

Главы МИД стран-членов ЕС обсудят ограничения против российского нефтяного сектора. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает «Прайм».

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее выступил с предложением обсудить на заседании глав МИД ЕС в понедельник санкции против энергетического сектора России, включая нефтяную отрасль.

«ЕС не может демонстрировать усталость в отношении введения санкций против России и оказания помощи и поддержки Украины. Это был бы плохой сигнал… Мы можем обсудить санкции в отношении энергетического сектора России, в частности, нефтяной отрасли», — сообщил он перед началом заседания глав МИД Евросоюза.

Заседание состоится в понедельник, 21 марта, в Брюсселе. Как подчеркнул Ландсбергис, страны, которые «помогают России обходить санкции ЕС», сами могут попасть под санкции.

«С политической точки зрения необходимо, что каждая страна знала, что помощь России обходить санкции может привести к введению таких санкций против нее», — подчеркнул он.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Минфин США установил срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля.