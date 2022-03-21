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1 час назад

ЦБ ограничит эквайринговые комиссии для компаний на уровне в 1%

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Центральный Банк РФ ограничит верхний предел эквайринговых комиссий для компаний на уровне 1%. Это коснется продавцов социально значимых товаров и услуг, отметили в ЦБ.

Банк России ограничит торговые эквайринговые комиссии с 18 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новое правило будет касаться предприятий розничной продажи еды, потребительских товаров и продукции для повседневного спроса, а также лекарственных средств и топлива. Кроме того, мера коснется фирм, оказывающих услуги ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и пассажироперевозок.

"Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане, в свою очередь, продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты", - отметили в Банке России.

Ранее стало известно, что 20 апреля Совет Госдумы планирует рассмотреть кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центрального банка России.

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