Банк России ограничит торговые эквайринговые комиссии с 18 апреля

Центральный Банк РФ ограничит верхний предел эквайринговых комиссий для компаний на уровне 1%. Это коснется продавцов социально значимых товаров и услуг, отметили в ЦБ.
Новое правило будет касаться предприятий розничной продажи еды, потребительских товаров и продукции для повседневного спроса, а также лекарственных средств и топлива. Кроме того, мера коснется фирм, оказывающих услуги ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и пассажироперевозок.
"Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане, в свою очередь, продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты", - отметили в Банке России.
Ранее стало известно, что 20 апреля Совет Госдумы планирует рассмотреть кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центрального банка России.