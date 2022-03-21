Банк России ограничит торговые эквайринговые комиссии с 18 апреля

"Такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане, в свою очередь, продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты", - отметили в Банке России.