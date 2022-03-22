Россия может с апреля 2022 года снизить добычу нефти без учета газового конденсата до 8,8 млн баррелей в сутки, что на 0,8 млн баррелей в сутки меньше среднего значения по прошлому году, сообщает агентство Argus.

"В условиях запрета на импорт российской нефти в США, Канаде, Австралии, декларации Великобритании о прекращении таких поставок до конца года, а также решения некоторых компаний отказаться от таких закупок, добыча нефти в России без учета газового конденсата с апреля может сократиться до 8,8 млн баррелей в сутки против 9,6 млн баррелей в сутки в среднем в прошлом году, по расчетам Argus Consulting", - говорится в сообщении.

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Показатель производства может уменьшиться по сравнению с недавними объемами на 1,7 млн баррелей в сутки, добавили в агентстве.

В Argus подчеркнули, что сейчас рынок нефти далек от баланса, особенно в условиях санкций против России и высоких цен на нефть. Стоимость Североморского датированного по итогам прошлой недели снизилась на $5,47 - до $113,48 за баррель, а Нового Североморского датированного - на $5,58 - до $111,63 за баррель.

"Рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году может снизиться на один процентный пункт относительно предыдущего прогноза, до 3,3%. Увеличение спроса на нефть в текущем году, вероятно, сократится на 750 тыс. баррелей в сутки, до 2,84 млн баррелей в сутки, согласно модели Argus Consulting", - добавили в агентстве.

По их данным, более низкий рост потребления позволит сбалансировать рынок в условиях потери части российской нефти. Этому также призвано поспособствовать высвобождение сырья из стратегических резервов, как и стремление властей США стимулировать внутреннюю добычу, призывы к странам - участницам соглашения ОПЕК+ повысить производство, а также возможное снятие санкций против Венесуэлы и Ирана.

Президент США Джо Байден объявил о санкциях против российского энергетического сектора. В Штаты запрещён импорт нефти, газа и других энергоносителей. «Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах», — сообщил Байден на брифинге. ОАЭ и Саудовская Аравия, поставляющие значительную часть нефти на мировой рынок, не стали поддерживать это решение, узнала The Wall Street Journal.

«США нацеливаются на основные сектора российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии», — сообщил Байден, выступая 8 марта перед журналистами.

Он добавил, что к блокаде российских энергоносителей не смогут присоединиться европейские партнёры, поскольку США «производят гораздо больше нефти внутри страны, чем вся Европа и почти все европейские страны, вместе взятые».

При этом отказ от сырья из РФ может ещё больше подстегнуть цены на заправках, признал глава государства.

Также Байден призвал конгресс выделить Украине дополнительный пакет помощи в размере $12 млрд.

По данным The Wall Street Journal, на фоне рекордного подорожания нефти Белый дом пытался организовать телефонный разговор Байдена с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом и шейхом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом аль Нахайяном.

Однако переговоры не состоялись: ОАЭ и Саудовская Аравия недовольны действиями США в регионе — сдержанной реакцией на ракетные обстрелы хуситов по территориям этих стран, а также ядерной сделкой с Ираном. США хотят, чтобы страны Персидского залива производили больше нефти, чем это предусмотрено договорённостью ОПЕК.

Власти Канады дополнили специальные экономические меры против России запретом любым лицам в Канаде и любым канадцам вне страны импортировать, покупать или приобретать нефтепродукты из России или от любых людей в России. Об этом со ссылкой на канадское правительство сообщает РИА Новости.

Канада, один из главных союзников США, первой из стран Запада отказалась от российской нефти. Еще 1 марта премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что вводит санкции против отрасли, которая принесла «большую пользу президенту [России Владимиру] Путину и его олигархам».

В минувшем году, по данным Статистического управления Канады, страна импортировала российские энергоносители на 228 миллионов долларов. При этом Канада сама является одним из крупнейших производителей нефти, занимая четвертое место в мире, поэтому для нее такая мера пройдет достаточно безболезненно.

Спустя неделю после решения Канады президент США Джо Байден ввел запрет на импорт нефти, угля и газа из России. Демократическая и Республиканская партии в Конгрессе поддержали это решение. При этом в Вашингтоне отнеслись с пониманием к тому, что Европа не может незамедлительно присоединиться к санкциям, а также предупредили граждан США о росте цен на бензин.

Правительство рассматривает планы поддержки российского нефтесервиса, чтобы была возможность сохранить добычу нефти и газа на текущих уровнях, заявил высказал вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с фракцией ЛДПР.

«У нас достаточно высокий уровень компетенций у наших компаний. В иностранных компаниях [которые заявляют о возможном уходе с рынка РФ] работают наши люди, поэтому, даже если они объявят об уходе, то все равно [специалисты этих] компаний продолжат работать», – передает его слова РИА «Новости».

Кроме того, Новак исключил полный отказ ЕС от импорта российской нефти и газа.

«Это в настоящее время точно невозможно. Дальше можно объявлять, что угодно. По нефти то же самое, сейчас заместить российскую нефть невозможно. В крайнем случае диверсифицируем поставки в направлении азиатских рынков, там и рынок растет выше мирового в среднем. Хороший рынок», – сказал вице-премьер.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что, несмотря на санкции против страны, добыча нефти и газа продолжается в полном объеме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как обратил внимание Новак, влияние решения Соединенных Штатов и Великобритании отказаться от импорта российских нефти и нефтепродуктов оказалось незначительным.

По его словам, поставки были небольшими.

«Что касается США, мы поставляли туда 3% всего своего экспорта по нефти и 7% — по нефтепродуктам», — добавил вице-премьер РФ.

В случае отказа Запада от российской нефти цена на нее может вырасти до 300 долларов за баррель. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с депутатами "Единой России" в Госдуме, сообщает ТАСС.

"А некоторые даже видят возможность роста до 500 долларов за баррель", - отметил Новак.

Однако при этом вице-премьер назвал такой сценарий маловероятным. По его словам, отказаться от российских нефти и газа невозможно, но такие заявления все равно будут звучать из-за политики.

Тем не менее, Александр Новак добавил, что российские нефтяники уже начали перенаправлять потоки нефти с Запада на Восток.

"В любом случае, будем стараться расширять поставки на растущий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона", - пояснил он.

Европейский союз готовит пятый пакет санкций против России из-за военной операции РФ на территории Украины. В него может войти запрет на экспорт российской нефти, сообщили источники агентства Reuters. По словам одного из них, под новые ограничения попадут множество высокопоставленных и известных россиян. Ранее в ЕС говорили, что ввели «очень жёсткие санкции» против России и уже подошли к пределу своих возможностей.

Относительно нефтяного эмбарго мнение членов ЕС разделилось. Страны Балтии поддерживают эту меру, считая её логичным продолжением санкций. В то время как в Германии призывают не принимать поспешных решений из-за роста цен на энергоносители. ФРГ — крупнейший покупатель российской сырой нефти в Европе.

Reuters отметил, что все санкционные решения ЕС требуют консенсуса. Однако мнение Франции, которая сейчас председатель в Евросоюзе, скорее всего, окажется решающим.

«Эти санкции призваны заставить президента Путина поменять нынешний курс», — заявил представитель французского президента Эммануэля Макрона. «Среди наших партнёров и среди стран, торгующих с Россией, есть те, кто более чувствителен к вопросу нефти и газа. Тем не менее президент Макрон сказал, что табу нет», — добавил собеседник.

Если в Евросоюзе запретят экспорт российской нефти, РФ может закрыть один из газопроводов в Европу, отметил Reuters. Страны ЕС на 40% зависят от поставок российского газа. О перекрытии газопровода «Ямал — Европа» в декабре 2021 года заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Поводом для энергетического эмбарго может стать применение Россией химоружия на Украине или «сильная бомбардировка Киева», заявили собеседники агентства.

10 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже подошёл к пределу своих возможностей в финансовых ограничениях в отношении РФ. Он отметил, что страны ЕС сильно зависят от поставок российской нефти и газа и в ближайшем будущем не смогут от них отказаться.

8 марта президент США Джо Байден объявил о санкциях против российского энергетического сектора. В Штаты запрещён импорт нефти, газа и других энергоносителей. Аналогично поступила Великобритания.

Финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен заявила перед началом заседания Совета по общим делам Евросоюза, что санкции против РФ в нефтяной сфере пока не согласованы, сообщает ТАСС.

«Финляндия не сильно зависит от российского нефтяного рынка, есть другие источники на мировом рынке. Вместе с тем, мы не договорились по санкциям в энергетике, но они не исключены, мы должны рассматривать возможность таких санкций в энергетике», — сказала она.

Министр добавила, что соответствующие меры активно обсуждаются, и если возникнет необходимость в новом пакете санкций, то в ЕС «это сделают».

«Послание всегда четкое и простое: если операция, которую избрала Россия, продолжится, мы увеличим цену, которую придется заплатить и усилим давление на Россию», — объяснила Туппурайнен.

Она также отметила, что подробности пока не станет разглашать, но подчеркнула, что Евросоюз «без колебаний» продолжит усиливать санкционное давление в случае, если такая мера будет оправдана.

Ранее таможня Финляндии арестовала более 20 яхт, которые могут принадлежать подпавшим под санкции ЕС российским бизнесменам или их компаниям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского союза в скором будущем ввести эмбарго на поставки российской нефти.

«Действительно, насколько мы знаем, тема эмбарго на поставки [российской] нефти активно обсуждается. Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно, вообще на мировой нефтяной рынок», — сказал представитель Кремля.

По его мнению, соответствующее решение «очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте», Европе придется значительно тяжелее, чем США, у которых есть собственные ресурсы.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза занимаются подготовкой пятого пакета антироссийских санкций, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении России.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который ожидает, что президент США Джо Байден надавит на «слишком медленных» лидеров ЕС в вопросе антироссийских санкций и отказа от российской нефти.

Как объяснил Юшков, ставки для европейцев в этом вопросе значительно выше, чем для США.

Он пояснил, что после решения американцев отказаться от российской нефти произошёл обмен рынками сбыта.

В случае с Европой риски того, что будут прерывания в рамках переходного периода, значительно больше, подчеркнул собеседник RT.

«Если эти прерывания будут, значит, возникнет дефицит топлива, высокие цены на европейском топливном рынке... Это будет шок для мировой экономики», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что Моравецкий ожидает, что президент США Джо Байден надавит на «слишком медленных» лидеров ЕС в вопросе антироссийских санкций и отказа от российской нефти.

России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта, рассказал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании заявили о прекращении инвестиций в Россию, это Weatherford International, Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. По мнению эксперта, из-за этого российской нефти может стать меньше.

«Конечно, это очень неприятная история. Нам-то как раз с 90-х годов рассказывали, что не надо нефтегазовым компаниям держать свои сервисные подразделения – которые строят скважины, ремонтируют их, используют элементы повышения нефтеотдачи, то есть работают в нефтесервисе. Нам говорили, вот придут к вам те самые Schlumberger и Baker Hughes, наймете их, и они всё сделают. И многие российские компании пошли по такому пути сокращения. Но уже в 2014 году все снова пытались себя обеспечить этими услугами, потому что и тогда эти компании заявляли, что приостанавливают работу. Тем не менее, себестоимость добычи российской нефти может повыситься, будут искать альтернативных поставщиков оборудования, в частности, из Китая пойдет импорт. Какие-то скважины, может быть, придется закрыть, на каких-то современные технологии перестанут применяться, будет меньше добыча. Опять же, посмотрим, о чем конкретно пойдет речь у каждой компании. Они сделали такое хитрое заявление, мол, «новые инвестиции приостанавливаем», а что это такое – не объясняется», - отметил аналитик.

При этом пока что нельзя с уверенностью сказать, останутся ли эти компании в России или уйдут окончательно.

«Непонятно, насколько они уходят. Покупать какие-то российские предприятия не будут? Ну ладно, не надо. По крайней мере, не все из них заявили, что разрывают нынешние контракты и уходят немедленно. Они все очень обтекаемо так говорят, потому что на любой западный бизнес оказывается большое давление, и они все занимают выжидательную позицию. Все ждут, когда закончится острая фаза конфликта, закончатся боевые действия. Не факт, что в долгосрочной перспективе они полностью уйдут. Они будут выяснять, что конкретно запрещено поставлять в Россию из-за санкций. В первоначальном заявлении США был запрет на поставки «высокотехнологичного оборудования». Что это такое – разъяснений пока никто не дал. Говорить о том, что они окончательно ушли, еще рано», - успокоил Юшков.

Как стало известно Reuters, пятый пакет антироссийских санкций может включать нефтяное эмбарго. Однако полноценный запрет на импорт российских углеводородов чреват дефицитом газа в Европе, поэтому маловероятен, считает Юшков.

«Мне кажется, что европейцы не пойдут на эмбарго, не много шансов, что они решатся на столь радикальный сценарий. Россия в ответ может ввести запрет на поставку угля и газа. А газ заменить нечем. Даже теоретически европейцы не могут поднять газа в виде танкеров столько, сколько мы газопроводами поставляем. Мы поставили 150 млрд кубов, а у них было свободных мощностей на 70. То есть только половину российского газа могут заменить СПГ. Вряд ли решат ввязываться в этот обмен ударами, это быстро может привести к полной остановке торговли. Это рискованный сценарий. По нефти – там проще, мы можем просто поменяться рынками с ближневосточными производителями: они займут наше место в Европе, а мы будем поставлять в Азию. Так же было с США: туда больше стала поставлять Саудовская Аравия, а мы направили эти объемы в Индию. С нефтью проще, ее загрузил в танкеры – она ушла, поэтому такое возможно», - объяснил Юшков.