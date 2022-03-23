В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа

Немецкое издание Die Welt спрогнозировало последствия отказа Германии от российского газа.

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В газете рассказали о результатах стресс-теста немецкого ведомства по защите населения и помощи при катастрофах в 2018 году, целью которого было проверить последствия нехватки газа. В рамках теста симулировалось сокращение газоснабжения на юге Германии во время морозов. При этом отмечается, что данную ситуацию нельзя полностью сравнивать с нынешней, но она может дать понять, с какими рисками столкнется ФРГ.

Так, тест продемонстрировал, что из-за охлаждения домов немцы могут столкнуться с волной простудных заболеваний. Также может возникнуть дефицит продуктов в медицинских учреждениях и домах престарелых. Еще одним последствием может стать риск повреждения домов вследствие остывания и их возгорания из-за активного использования жителями каминов.

В экономике с большими проблемами придется столкнуться пищевой промышленности, так как около половины ее энергетических потребностей покрываются за счет газа, схожая ситуация может возникнуть в животноводстве. В результате Германию будет ожидать дефицит хлебобулочных и молочных изделий, рассказали в Die Welt.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Европейский союз (ЕС) планирует отказаться от газа из России на два года.

«Все больше понимания находит постулат отказа от углеводородов из России. Появляются конкретные попытки указать на период, когда можно было бы отказаться от российского газа. Речь шла о двух годах», — сообщил глава МИД Польши.