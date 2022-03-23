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1 час назад

В Болгарии признали критическую зависимость от газа России

Ura.RuUra.Ru

У Болгарии нет альтернативы российскому газу. Такое заявление сделал бывший заместитель министра энергетики страны Явор Куюмджиев.

В Болгарии признали невозможность обойтись без России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Европа откажется от российского газа, это будет означать, что около 200 миллиардов кубометров голубого топлива надо будет получать из других источников, а их нет», — приводит слова Куюмджиева портал bTV.

По мнению бывшего замминистра, Болгарии необходимо вновь заключить контракт с «Газпромом».

В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа

Ранее вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что Болгария не будет заключать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа после того, как закончится текущий. По его словам, София планирует покупать газ у альтернативных поставщиков — Катара и Алжира.

США и страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Германия заявила, что до конца года полностью откажется от российской нефти и угля. Еврокомиссия разработала план, реализация которого может ощутимо снизить зависимость Евросоюза от российского газа уже в 2022 году. Лидеры западных стран говорили, что санкции должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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