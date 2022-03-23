В США задумались о блокировке золотого резерва России

Сенаторы США предложили заблокировать золотой резерв России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщил новостной портал Axios. Блокировке хотят подвергнуть примерно 132 миллиарда долларов в золотом эквиваленте.

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«Огромные запасы золота в России — один из немногих оставшихся активов, которые [президент РФ Владимир] Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики», — цитирует Axios одного из авторов законопроекта, сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга.

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В случае принятия поправок, в отношении компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка РФ, будут введены вторичные санкции. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе.