В Китае назвали точку отсчета краха доллара

Рынок нефти ожидает «настоящий взрыв», который будет иметь значительные последствия для современной финансовой системы, говорится в статье для Huánqiú Shíbào декана факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжана Юйгуйя.

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По его словам, такая ситуация последует после того, как саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco перейдёт в торговле с КНР на расчёты в юанях вместо долларов.

«Это будет настоящий взрыв. Поэтому такие предсказания в западных СМИ больше похожи на заранее подготовленные сигнальные тесты», — считает эксперт.

По его словам, на глобальный рынок торговли энергетическим сырьём повлияет возможный переход с доллара на юань Saudi Aramco. Отмечается, что эта компания имеет выручку более 350 млрд долларов. В краткосрочной перспективе главной проблемой для доллара США станет растущая стоимость поддержания действующей системы для Соединенных Штатов.

В среднесрочной перспективе главная проблема, с которой столкнется Вашингтон, как считает декан, заключается в том, что сама нефть как ископаемый источник энергии постепенно утрачивает свое господство в контексте «углеродной нейтральности».