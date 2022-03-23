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30 минут назад

В США захотели заблокировать золотовалютные резервы России

Елена Прошина

Американские сенаторы предложили заблокировать золотовалютные резервы России в связи со спецоперацией РФ на Украине, сообщает «Ура.ру».

В США захотели заблокировать золотовалютные резервы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарии хотят подвергать блокировке около 132 миллиардов долларов в золотом эквиваленте.

«Огромные запасы золота в России — один из немногих оставшихся активов, которые [президент РФ Владимир] Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики», — заявил один из авторов проекта закона, сенатор Мэн Ангус Кинг.

Если поправки будут приняты, в отношении компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка РФ, будут введены вторичные санкции. Ограничительные меры также затронут те организации, которые продают в России золото физически или электронным способом. Законопроект могут принять уже в ближайшие дни.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что около $300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБ оказались заморожены из-за введенных Западом санкций.

Экономика,Ангус Кинг,Антон Силуанов,Владимир Путин,Банк России,
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