В США захотели заблокировать золотовалютные резервы России

Американские сенаторы предложили заблокировать золотовалютные резервы России в связи со спецоперацией РФ на Украине, сообщает «Ура.ру».
Парламентарии хотят подвергать блокировке около 132 миллиардов долларов в золотом эквиваленте.
«Огромные запасы золота в России — один из немногих оставшихся активов, которые [президент РФ Владимир] Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики», — заявил один из авторов проекта закона, сенатор Мэн Ангус Кинг.
Если поправки будут приняты, в отношении компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка РФ, будут введены вторичные санкции. Ограничительные меры также затронут те организации, которые продают в России золото физически или электронным способом. Законопроект могут принять уже в ближайшие дни.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что около $300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБ оказались заморожены из-за введенных Западом санкций.