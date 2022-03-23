В США захотели заблокировать золотовалютные резервы России

«Огромные запасы золота в России — один из немногих оставшихся активов, которые [президент РФ Владимир] Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики», — заявил один из авторов проекта закона, сенатор Мэн Ангус Кинг .

Если поправки будут приняты, в отношении компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка РФ, будут введены вторичные санкции. Ограничительные меры также затронут те организации, которые продают в России золото физически или электронным способом. Законопроект могут принять уже в ближайшие дни.