Названы последствия выхода России из ВТО

Экс-глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков предупредил, что выход России из ВТО перечеркнет для нее правила торговли со странами, не вводившими санкции. Об этом сообщает «Прайм».

Законопроект о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) ранее внесли в Госдуму депутаты партии «Справедливая Россия - За правду».

По мнению авторов документа, выход из ВТО необходим для защиты национальных интересов и проведения протекционистской политики для ответа на санкции. Они подчеркнули, что это решение может дать России снижение тарифов, цен и возможность поддержки отечественного производителя.

Однако Медведков, эксперт по торговой политике, законопроект не поддержал. Он заявил, что отказ России от членства в ВТО равнозначен переходу к торговле с миром без правил.

«Правила ВТО определяют права и обязанности участников торговых процессов, если этих правил нет, то, естественно, каждая страна делает то, что считает нужным. Единственной гарантией того, что этого не будет, что мы будем торговать на равных основаниях и по правилам, является наше участие в ВТО», - подчеркнул Медведков.

Он отметил, что сейчас мир можно поделить на две части - страны, которые ввели санкции против РФ, и те, которые не ввели. Их примерно поровну.

«И вторая половина, очевидно, будет увеличиваться, и в торговле с этими странами нормы ВТО будут применяться в полном объеме. Но правила ВТО, я думаю, будут применяться в каком-то объеме и в торговле со странами-санкционерами», - заключил эксперт.